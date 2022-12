Le secteur maritime étant en tension et à la recherche de nouvelles recrues, le secrétariat d’Etat chargé de la mer a lancé ce nouveau site internet dédié à la formation professionnelle maritime. Il permet aux jeunes et aux personnes en reconversion d’avoir toutes les informations à ce sujet. Ce lancement s’accompagne d’une campagne de communication pour la promotion des formations et des métiers de la mer.

Le nouveau site Internet « Formations Mer » offre de nombreux contenus, tant en France qu’à l’international. Il propose une offre modernisée et complète d’informations sur les métiers de navigants dans les différents secteurs économiques et présente également les formations certifiantes pour les exercer.

Formations Mer met par ailleurs à la disposition des gens de mer, des armateurs, des employeurs, des formateurs, des élèves, des étudiants et des stagiaires ou candidats à la validation des acquis de l’expérience la règlementation sur les formations et la délivrance des certifications professionnelles maritimes. Enfin, il propose un ensemble de documents sur les examens maritimes, une FAQ et des informations pratiques.

La décarbonation des navires

Le secrétariat d’Etat chargé de la mer a aussi pour objectif de moderniser l’économie maritime française et de soutenir la diversité des modèles de pêche. Cette modernisation passera par la décarbonation du secteur maritime et la formation et l’attractivité des métiers de la mer, souvent méconnus mais qui recrutent. Le secrétariat d’Etat et le président de la République se fixent pour objectif le plein emploi et le doublement du nombre d’officiers-marins formés d’ici 2027.

Le secteur maritime est donc aujourd’hui en pleine transformation avec la décarbonation des navires, le développement de l’éolien en mer, l’arrivée des navires autonomes et des drones, la transition vers un modèle durable et l’adaptation aux conséquences du changement climatique en mer et sur le littoral.

Lien utile :

https://formations.mer.gouv.fr