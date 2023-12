La mairie de Marseille soumet au vote du dernier conseil municipal de l’année vendredi 15 décembre la nouvelle convention d’occupation signée avec l’OM. L’Hôtel de ville se félicite du nouveau contrat.

Les échanges ont permis d’aboutir à une nouvelle convention d’occupation, dans une approche partenariale et pluriannuelle sur trois saisons sportives, qui apporte plus de visibilité et de stabilité aux deux partenaires. Grâce à cette convention, la Ville de Marseille va percevoir huit millions d’euros de loyer en part fixe (contre 6,5 millions d’euros comparé au dernier contrat, et 5 millions en 2017).

Cité dans le communiqué diffusé par la Ville, le maire Benoît Payan déclare : « Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille pour ce nouvel accord. La Ville et son club sont indissociables, c’est pourquoi nous travaillons main dans la main avec l’Olympique de Marseille pour soutenir le club, ses supporters tout en défendant les intérêts des Marseillais. En trois ans, nous avons augmenté de trois millions d’euros le loyer du Stade Vélodrome : c’est de l’argent en plus pour les Marseillaises et les Marseillais et un plus juste retour sur investissement.»

Une réduction pour financement des travaux

Mais cette augmentation pourrait être finalement nulle puisque l’accord prévoit que la Ville s’engage à soutenir l’effort d’investissement que la SASP Olvmpique de Marseille qui prévoit de réaliser pour valoriser le stade et à offrir aux supporters des conditions d’accueil améliorées. « Cet engagement de traduit par une réduction du loyer annuel correspondant à 50% du coût des travaux réalisés, plafonnée à 1,5 M€. Le programme de travaux sera préalablement soumis à l’accord de la Ville.»

En février 2021, Benoît Payan, élu maire en remplacement de Michèle Rubirola en décembre 2020 affichait son intention de vendre le Vélodrome, fidèle à sa positon qu’il tenait lorsqu’il était dans l’opposition à Jean-Claude Gaudin : « Le stade, je veux le vendre parce qu’il me coûte trop d’argent. Je le ferai si je trouve un acheteur. Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n’est plus possible ».

La délibération du conseil municipal sur le stade vélodrome

