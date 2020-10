Share on Facebook

L’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, attendu pour accompagner et encadre l’application du couvre-feu (décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 paru au Journal Officiel) à Aix Marseille a été rendu public samedi 17 octobre en début de matinée. Comme on le sait depuis l’annonce du président de la République mercredi, puis la réunion à la préfecture jeudi, afin de freiner la circulation active du virus, un couvre-feu est mis en place dans la métropole Aix Marseille Provence de 21h à 6h.

L’arrêté de Christophe Mirmand, « pris en concertation avec les élus locaux et les représentants des acteurs économiques » souligne la préfecture, a porte prescription de nouvelles mesures dans le département des Bouches-du-Rhône. Ces mesures sont applicables jusqu’au samedi 14 novembre 2020 inclus.

L’arrêté, que vous trouverez ci-joint, distingue deux groupes de communes :

• Les communes de la métropole Aix-Marseille-Provence soumises à un couvre-feu ;

• Les autres communes du département des Bouches-du-Rhône.

Document source : l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône sur le couvre-feu

L’arrêté du préfet est assorti de l’avis du directeur de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur, Philippe de Mester. Celui-ci, dans le courrier daté du jeudi 16 octobre (voir le document source page suivante) ne cache sa préoccupation face à la « dégradation marquée et inquiétante » des indicateurs épidémiologiques. Il mentionne notamment le taux d’incidence général qui « atteint 234 pour 100 000 habitants pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020, soit la valeur constatée au plus haut du 7 au 13 septembre, considérée alors comme le pic de l’épidémie. » Philippe de Mester précise que cette situation reste « la plus dégradée de la région. »