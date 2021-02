Share on Facebook

La Métropole Aix Marseille Provence, présidée par Martine Vassal (LR) a annoncé samedi 20 février 2021 dans un communiqué qu’elle lançait un appel d’offre « pour l’amélioration de son système de location de vélos en libre-service sur Marseille. »

Le contrat actuel de location de vélos non électriques est détenu par le groupe JC Decaux à travers le service LeVélo lancé en 2007. Selon la Métropole Le Vélo a séduit 14 000 abonnés avec son réseau de 130 stations, 1 000 vélos et 3000 utilisations quotidiennes.

Le nouveau service « proposera une flotte d’environ 2 000 vélos à assistance électrique répartis sur 200 stations, permettant ainsi d’augmenter considérablement la présence des vélos dans les différents quartiers de la ville » annonce la Métropole.



La collectivité qui dispose des compétences transports et voirie sur les communes de son territoire n’a cependant toujours pas répondu aux demandes de la Ville de Marseille d’accélérer l’aménagement de pistes cyclables sécurisées. Le récent débat organisé par Gomet’ sur les mobilités actives a une nouvelle fois démontré, à travers des exemples et des témoignages, la nécessité de disposer d’un réseau de pistes praticables et protégées avant d’envisager le déploiement d’une offre de services conséquente.

Objectif de mise en service dans deux ans…

L’exemple du lancement du service de location longue durée LeVélo+ par la Métropole Aix Marseille Provence en octobre dernier semble bien montrer les limites de cette politique de l’offre sans aménagement avec à ce jour quelque 200 abonné. Un chiffre très modeste eu égard au nombre d’habitants du territoire (1,8 million d’habitant).

Les candidats à cet appel d’offres ont jusqu’au 29 mars 2021 pour rendre leur copie, pour une mise en service début… 2023 précise la Métropole qui continue donc de se hâter lentement sur la route des nouvelles mobilités, actives et durables. On attend beaucoup plus.

