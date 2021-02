Share on Facebook

Limites approximatives du biome de la Crau, axes de circulation et limites des aires urbaines (source : Éric Gaba, in Wikipédia Commons)

Le Syndicat mixte de gestion de la nappe phréatique de la Crau (SymCrau) a été désigné pour mettre en place cette année une nouvelle forme de rémunération des agriculteurs de la Crau. Ce dispositif, appelé « Paiements pour Services Environnementaux » (PSE) a été financé grâce à des crédits dispensés par le ministère de la Transition Ecologique et l’Agence de l’eau.



Le PSE a pour objectif de « rémunérer les agriculteurs pour leur contribution à la préservation de la qualité de l’eau et de la biodiversité en Crau », indique le SymCrau sur son site internet. « La rémunération des services environnementaux rendus contribueront à la pérennité des pratiques favorables à la recharge de la nappe phréatique et à son bon état ainsi qu’à la conservation de la biodiversité », précise le syndicat.

Une volonté de contractualiser avec les agriculteurs intéressés

Le SymCrau mène actuellement une campagne d’information à destination des agriculteurs de la plaine de la Crau (seize communes concernées entre Salon-de-Provence, Fos-sur-Mer et Saint-Martin-de-Crau) afin de faire connaître le PSE.

« Les agriculteurs qui souhaitent souscrire aux PSE peuvent choisir de s’engager sur un volet seulement (structure paysagère ou système de production agricole), ou bien sur les deux volets, explique le SymCrau. La rémunération est plus élevée lorsque les agriculteurs souscrivent aux deux volets ». Les récompenses financières devraient inciter au changement de pratiques :

