Les 8 et 9 mai derniers, Marseille a vécu des journées festives en l’honneur de l’arrivée de la flamme olympique à bord du Belem, attirant plus de 150 000 personnes sur le Vieux-Port, suivi le lendemain du relais sur les sites emblématiques de la ville. La RTM, opérateur de transports en commun de la Métropole a ainsi assuré la gestion des déplacements en coordination avec les institutions et acteurs locaux.

Pour la seule journée du 8 mai, près de 160 000 voyages supplémentaires ont été enregistrés sur le réseau, avec une augmentation de 134% dans le métro, 52% dans le tram et 11% dans les bus, selon les données de la RTM publiées dans un communiqué le 15 mai. Avec une augmentation significative du nombre de voyages sur le réseau, la RTM estime avoir « relevé le défi avec succès grâce à ses 1 700 agents mobilisés. »

