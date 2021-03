Share on Facebook

L’entrepreneur marseillais Sébastien Sergent est un actif. Après 17 ans à la tête d’une entreprise de diffusion de bois dans l’est de la France, il s’installe dans le sud, devient professeur de golf en 2014, puis dirigeant du Riviera Golf de Barbossi (Alpes-Maritimes) en 2016. Après un accident l’empêchant d’exercer, il se relève et crée en 2018 la start-up « 4Golf », incubée par Marseille Innovation.

« 4Golf », pour l’onomatopée « FORE » criée par les joueurs anglo-saxons pour prévenir les autres joueurs quand une balle leur échappe, est une application qui met en contact des golfeurs et des coachs certifiés. Depuis un an, Emmanuelle Champion, ancienne championne de golf, a rejoint l’aventure, et Sébastien Sergent se dit « prêt à lancer l’application la première semaine d’avril 2021 ».

Un Golf plus flexible grâce au digital

Pour le fondateur, « le Golf n’était pas assez digitalisé ». D’autant que pour lui, il y a « un manque de mise en relation entre les joueurs et les professionnels » dans le secteur. Dont acte : il décide de créer une application pour palier le manque.

Du côté des amateurs, l’application permet aux joueurs « de réserver des cours, des stages, des voyages de golf ou de s’inscrire à une compétition en quelques clics ». Du côté des professionnels, les coachs peuvent optimiser leurs agendas en fonction de leur disponibilité, « à l’instar de Doctolib pour les médecins » compare l’entrepreneur.

« L’application devrait rapporter 1 million d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2022 ». Sébastien Sergent, fondateur de 4Golf.

Longtemps resté confidentiel et réservé à une élite, le golf représente désormais un marché de « 456 millions d’euros de retombées économiques par an » avec 64 millions d’adeptes dans le monde. En France, 733 clubs de golf sont en activité pour 800 000 joueurs dont 450 000 licenciés. Bonne élève, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur draine de nombreux touristes et favorise la pratique de ce sport « qui se développe autour des grandes métropoles ».

Presque tous les coachs licenciés à horizon 2022

Sébastien Sergent, fondateur de 4Golf (Crédit : SS)

Avec un investissement de départ de 50 000 euros en fonds propres, Sébastien Sergent affirme pouvoir toucher « 200 coachs d’ici fin 2021 » et « 1 400 d’ici fin 2022 » soit près de la totalité des professeurs licenciés en France. L’application « sera gratuite pour les joueurs » et se rémunérera avec les commissions « très faibles » sur le prix des cours de chaque professeur (NDLR : Sébastien Sergent n’a pas souhaité communiquer le pourcentage exact).

L’accélération de 4Golf est prévue pour le second trimestre de 2022, avec la volonté de s’orienter vers l’international : en Europe d’abord, puis aux États-Unis et en Asie. Les deux associés recruteront également deux salariés d’ici l’année prochaine pour soutenir l’expansion attendue qui devrait rapporter « un million d’euros de chiffre d’affaires fin 2022 ».

