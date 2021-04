L’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et l’entreprise de recyclage Citeo (fusion d’Eco-Emballages et d’Ecofolio) ont dévoilé le 2 avril les résultats d’un appel à manifestation d’intérêt (Ami) autour de dispositifs locaux de réemploi d’emballages en verre. Les 34 lauréats retenus représentent 14 régions. Ils se partageront un budget de trois millions d’euros d’aides de l’Ademe, dont la moitié en soutien à l’investissement, et un million d’euros d’aides de Citeo, hors investissement.

Parmi eux, deux proviennent de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’association Ecoscience Provence, basée à Brignoles (Var), conduit des projets sur les thèmes de l’économie circulaire, de la consommation durable et du tourisme durable ; et l’association marseillaise L’incassable, qui souhaite réhabiliter la consigne, comme alternative au recyclage.

L’Incassable, 2021 année du lancement concret des opérations

Débuté en 2020, le projet marseillais a pour ambition de réduire la production de déchets liée à la création d’emballages à usage unique. Pour cela, L’incassable souhaite développer une filière de réemploi d’emballage alimentaire, en local pour respecter le circuit court. Si 2020 était la phase de création du projet, 2021 sera l’année du lancement concret, avec une expérimentation autour du réemploi de bouteilles de bière issues de brasseries artisanales implantées sur la Métropole.

Concrètement, l’Ami prévoit un soutien pour la mise en œuvre de l’expérimentation : accompagner les producteurs en amont, collecter les bouteilles, sensibiliser les consommateurs, effectuer les premiers tests de lavage et optimiser la logistique. L’Ami est aussi un premier test sur la faisabilité d’un développement à plus long terme. « Par la suite, une évaluation des performances de chaque projet et un suivi de son avancement seront assurés par l’Ademe et Citeo, en concertation avec le porteur de projets afin de répondre au besoin de capitalisation.» soulignent les deux partenaires dans un communiqué. L’incassable bénéficie ainsi d’une légitimité accrue auprès des acteurs institutionnels, privés et associatifs du territoire.

