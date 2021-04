Après la signature en grande pompe le 5 janvier dernier avec le Premier ministre Jean Castex à Toulon, la Région Sud précise un peu plus les chantiers qui seront financés par le Contrat d’avenir (ex-CPER). Une réunion avec le préfet de Région Christophe Mirmand et les présidents de Conseils départementaux s’est tenue jeudi 8 avril au matin. Elle a permis d’arrêter une liste de deux milliards d’euros de travaux à engager dans le courant de l’année 2021 pour profiter des fonds de la Région et de l’État prévus par le contrat d’avenir.

Vingt projets pour la Métropole et sept pour le Département

« Depuis le lancement du contrat d’avenir, plus de 1200 projets nous avaient été soumis par les Départements, Métropoles et intercommunalités », indique le président de la Région Sud dans un communiqué diffusé jeudi 8 avril. Pour la Métropole Aix-Marseille Provence, il en finalement retenu 20 pour un montant global de 422 millions d’euros cette année. La Région et l’État apporte ainsi chacun 83 millions d’euros sur le total, prenant en charge un peu plus de 40% de ces dépenses.

Pour le Département des Bouches-du-Rhône, l’enveloppe est sensiblement mois importante. Sept projets vont profiter du contrat d’avenir en 2021 pour un coût complet des travaux estimé à 47 millions d’euros.

Hôpital de Salon-de-Provence, Parc des Calanques, agriculture…

Parmi les projets retenus dans les Bouches-du-Rhône, la Région Sud cite notamment la reconstruction de l’hôpital de Salon-de-Provence pour 4,5 millions d’euros, l’amélioration de l’accessibilité du Parc des Calanques avec trois millions d’euros ou encore un nouveau centre de collecte des ordures ménagères pour la Métropole à 18 millions d’euros au total.

Cette première salve fait aussi la part belle à l’agriculture avec le financement du Projet Alimentaire territorial (PAT) pour développer la distribution de produits agricoles alimentaires en zones rurale et urbaine pour un montant global de 5,4 millions d’euros ou encore la reconquête de friches agricoles dans le Pays d’Aubagne et de l’Étoile, un programme à trois millions d’euros.

Une première vague de 1,5 milliard votée le 23 avril

Lors de la prochaine assemblée plénière de la Région du 23 avril, Renaud Muselier mettra au vote les choix retenus par les élus du territoire. Cette délibération portera sur une première salve de 1,5 milliard d’euros qui sera complétée par un deuxième volet de 500 millions d’euros présenté en décembre prochain. « Ces chiffres ont un sens : 116 projets très précis et structurants pour la région vont pouvoir démarrer et voir le jour grâce à cette mobilisation historique de moyens financiers », se félicite le président de la Région Sud.

Dans deux semaines, les conseillers régionaux voteront également une enveloppe de 193 millions d’euros engagés par l’État et la Région pour les campus universitaires, notamment pour la construction de 1100 logements étudiants dont 300 programmés à Marseille.

