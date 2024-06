Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille, en Provence et ses alentours, préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Fête de la musique à Fos-sur-Mer



Le vendredi 21 juin, la Fête de la Musique fera vibrer le centre ancien de Salon-de-Provence avec tous les styles musicaux pour lancer l’été en musique et en chanson. De 19h à 23h30, laissez-vous guider dans les rues, les places et l’église Saint-Sauveur pour une soirée agréable entre amis ou en famille. Découvrez le talent des groupes à travers plus d’une dizaine de formations musicales. Du classique à la variété, en passant par la salsa, la country, la techno et bien plus encore, les sons enchanteurs animeront votre soirée du 21 juin.

Vendredi 21 juin de 19h à 23h30



Salon-de-Provence

Aix en fête 2024



Dans le cadre de la biennale d’Aix, Aix en Fête revient pour sa seconde édition les 22, 23 et 29 juin 2024. Pendant trois jours, Aix-en-Provence célèbre la culture provençale d’hier et d’aujourd’hui à travers des concerts, des spectacles de rue, des projections, et le Feu de la Saint-Jean, le tout gratuitement. Les festivités auront lieu sur la place de l’Hôtel de Ville, dans le centre-ville, sur le cours Mirabeau, et sur la place François Villon. Parmi les artistes et groupes présents : Liza l’Occitane, F.U.R Croia Musica, Les Cigales Engatsées, l’Harmonie Municipale, et Lei Farandoulaire Sestian. Le 29 juin, la cour de l’Hôtel de Ville accueillera « La revanche de Muret » par Quai Griolet Productions, une création contemporaine sur le patrimoine occitan.

Les 22, 23 et 29 juin



Aix-en-Provence

Au large festival



Au Large Festival revient les 22, 23 et 24 juin de 18h30 à 23h30. Ce festival célèbre la vie, le mouvement, et la musique au cœur d’un lieu exceptionnel : la Citadelle de Marseille. Cette édition spéciale offre une programmation éclectique et ouverte sur le monde, reflétant la diversité et la curiosité de Marseille. Entre coucher de soleil et lever de lune, avec un cocktail à la main, laissez-vous emporter par les vibrations de Ladaniva, Calling Marian, Papooz, Rainbowarriors, KT Gorique, ou encore Vieux Farka Touré.

Les 22, 23 et 24 juin de 18h30 à 23h30



Citadelle de Marseille

Monument du Souvenir Français

13007 Marseille



> Billetterie et programmation

Vendredi, c’est la fête de la musique à Aubagne è



Chaque année, la ville d’Aubagne célèbre la Fête de la Musique le vendredi 21 juin à partir de 18h30, animant le centre-ville avec 300 musiciens, de la chorale du Conservatoire aux groupes pop-rock. En partenariat avec Nomades Kultur, la ville propose trois scènes : musiques urbaines sur l’Esplanade de Gaulle, actuelles sur le Cours Foch, et une chorale à la Chapelle de l’Observance. Les rues piétonnisées pour l’occasion accueilleront divers styles musicaux dès 19h : blues, rock, hip-hop, jazz, flamenco, et plus encore. Cette initiative accompagne les soirées d’été, sécurisant le centre-ville tous les vendredis jusqu’à 0h30, sauf le 26 juillet.

Vendredi 21 juin à partir de 18h30



Aubagne

Festival Musiques à Bagatelle 2024



Le festival Musiques à Bagatelle revient du 20 au 23 juin avec des après-midis et soirées musicales animées par des styles variés tels que le jazz, la musique classique, la fusion et la danse. Cette année, la programmation promet d’être encore plus fantastique avec des têtes d’affiche surprenantes, comme Elisa Pucci, Pietro Imperi, Estelle Perrault… C’est l’occasion parfaite de profiter de moments de plaisir en famille et entre amis sur la pelouse de Bagatelle.

Du 20 au 23 juin



Parc de Bagatelle

125 Rue du Commandant Rolland

13008 Marseille



Entrée libre dans la limite des places disponibles

> Programmation

Exposition « Marseille au cœur maritime »



Du 7 mai au 2 octobre 2024, le Musée Regards de Provence, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix Marseille Provence, propose l’exposition « Marseille au cœur maritime ». Cette exposition se déroule en écho aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mettant en lumière la ville portuaire et sa rade à travers l’organisation de compétitions nautiques.

Dans cet esprit, le Musée Regards de Provence célèbre le riche patrimoine culturel de la Chambre de Commerce, rappelant son influence historique sur le territoire à travers les ressources maritimes, le port et la navigation.

Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00



Musée Regards de Provence

Av. Vaudoyer

13002 Marseille

