Arnaud Bastide a été réélu le 6 juin à la présidence de la Fédération des promoteurs immobiliers Provence (FPI Provence) pour un nouveau mandat de trois ans. Président et fondateur depuis 2018 de Spirit Provence, une filiale régionale du groupe indépendant Spirit spécialisé dans la promotion résidentielle et l'investissement, il entame ainsi un second mandat…