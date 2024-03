Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Babel Minots, le festival de musique jeune public



Babel Minots, le festival incontournable jeunesse est de retour pour une dixième édition. Ce festival a pour objectif de démocratiser la culture de l’art et éveiller les jeunes, de 0 à 18 ans, aux émotions que génèrent l’art et la musique. A travers des rencontres avec des professionnels, de la transmission artistique et des spectacles scolaire, le but est d’œuvrer au développement du milieu artistique et culturel dans tout le territoire national.

C’est au total 42 représentations, dont 22 sont réservées aux scolaires et gratuites, qui se tiennent dans un grand nombre de lieux culturels de la ville jusqu’au 23 mars.

Ce vendredi 22 mars, le festival Babel Minots s’installe à la cité de la Musique à 18h30 le temps d’un spectacle intitulé : Warna, les couleurs du monde, à partir de 4 ans. Samedi, profitez d’un conte musical aux mille et une facettes sonores, à voir dès 4 ans au Nomad’ à 15h. Aussi, Abel, le chanteur-batteur de petites tortues revient avec de nouvelles chansons à travers son spectacle « Plom Plouf » entièrement dédié au jeu, à voir dés 4 ans au Garage du Clos.

Jusqu’au 23 mars 2024



Programmation et billetterie ici

La chocolaterie de Puyricard en fête !

Ce week end, journées spéciales au cœur de la Chocolaterie de Puyricard : l’évènement “Fête Foraine” se déroulera les 23 et 24 mars de 9h30 à 18h. Au programme, une variété d’activités et de stands pour faire plaisir aux enfants de tous âges avec des manèges, châteaux gonflables, pêche aux canards, jeux en bois, stands de gaufres, glaces et autres délices sucrés qui raviront les petits et les grands gourmands.

Pour participer aux animations prévues 9h30 à 18h, trois types de tickets sont disponibles :

– Ticket comprenant un atelier de fabrication de chocolat pour les enfants de 3 à 11 ans + Pack de 10 tickets pour profiter de toutes les attractions de la fête foraine + une entrée adulte 27€

– Pack de 5 tickets + un accompagnant 12€

– Pack de 10 tickets + un accompagnant 17€

Samedi 23 et dimanche 24 mars de 9h30 à 18h



Chocolaterie du Puyricard –

Avenue Georges de Fabry Quartier Maliverny

13540 Aix-en-Provence



Réservations ici

26eme édition du festival Avec le temps

Incontournable du mois de mars depuis 1999, la 26e édition du festival Avec le temps célébrera, comme à son accoutumé, une scène actuelle francophone plurielle à Marseille mais aussi aux alentours. Jusqu’au 24 mars, c’est l’occasion de (re)découvrir le meilleur de la scène francophone actuelle, avec Eddy De Pretto et Dionysos en têtes d’affiche.



Ce vendredi 22 mars, retrouvez Dionysos et Lou-Adriane Cassidy à l’Espace Julien ou les talentueuses Nayra et Lynn au Makeda. Samedi soir, c’est Eddy de Pretto et Joanna, la nouvelle étoile de la pop française qui se produiront à l’espace Julien.

Du 8 au 28 mars 2024



Programmation et billetterie ici

Salon de la rénovation énergétique



Vous voulez rénover énergétiquement votre logement ? Vous avez besoin d’informations neutres et gratuites pour sécuriser votre projet ? Rencontrez-le service public de la rénovation de l’habitat et tous les professionnels du secteur, le samedi 23 mars de 9h à 18h à Marseille, lors de la 11ème édition du #RDVRENO. Ce salon de la rénovation énergétique propose aux particuliers et co-propriétaires de concevoir son propre projet en abordant chaque étape de la rénovation. Organisé par les trois associations qui portent ce service public (ALEC Métropole Marseillaise, ADIL 13 et Maison Energie Habitat Climat), il est accueilli par le Département 13 ce samedi 23 mars. Entrée gratuite.

Samedi 23 mars de 9h à 18h



Hôtel du Département

52 avenue de Saint-Just

13004 Marseille

La Corniche de nouveau libre ce dimanche



“La Voie est libre” revient dimanche 24 mars de 10h à 19h sur la Corniche pour son deuxième rendez-vous de 2024. Le dispositif permet de retrouver la Corniche sans voiture, libre pour les enfants et les grands enfants, prêts à danser sur un espace public retrouvé.

Quatre kilomètres seront piétonnisés, de la plage des Catalans à l’avenue Talabot : une occasion pour les marseillais de profiter d’un littoral apaisé. Tout au long de la journée, des animations culturelles et sportives seront proposées aux promeneurs.

Lors de chaque édition, “La Voie est libre” réunit une diversité de services de restauration et d’animations culturelles, musicales et sportives, toutes accessibles gratuitement par les promeneurs, à l’image de cours de Yoga, danse ou encore d’un atelier de jeux de société.

Dimanche 24 mars de 10h à 19h

Toutes les informations et animations prévues ici

Le Printemps du cinéma 2024



Du dimanche 24 jusqu’au mardi 26 mars inclus, c’est le retour du printemps du cinéma, LE rendez-vous incontournable de l’année cinématographique ! Pendant ces 3 jours, profitez de séance de cinéma au prix unique de 5e pour tous les films. L’occasion en solo, entre amis ou en famille de vous plongez dans l’univers des films à l’affiche en ce moment !

(Tarif unique applicable dans tous les cinémas participants et sur toutes les séances hors séance spéciale et prestation complémentaires types 3D, IMAX…)

La Ciotat : toutes voiles dehors !

Les Nauticales ont démarré à La Ciotat (crédit : JYD / Gomet’)

C’est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du bateau, qui revient pour sa 21e édition. Le salon des Nauticales, à La Ciotat, a été inauguré mercredi 20 mars par la présidente de la Métropole Aix-Marseille Martine Vassal. Du 20 au 25 mars, plus de 300 bateaux et produits y sont présentés en avant première, avec un accent fort mis sur l’écologie avec l’organisation d’une grande fresque du climat, entre autres. Cette année, le salon tourne aussi beaucoup autour du thème des jeux olympiques, compte tenu de la tenue des épreuves de voile à Marseille en juillet. Se tiendra ainsi la première édition, samedi 23 mars, de « la Métropole des jeux » sous la forme d’une après-midi festive et grand public, ouverte à tous, autour des sports nautiques, mais aussi du breaking et du cinéma avec la projections de films. Venez en prendre plein les yeux tout au long du week-end pour découvrir des bateaux et véhicules marins en tout genre – scooters et vélos des mers compris -, à la pointe de l’innovation. Côté restauration, de nombreux food-trucks vous attendent sur place, avec en guest star cette année le village corse.

Les Nauticales, port des Capucins, 13 600 La Ciotat

Du 20 au 25 mars, de 10h à 18h jusqu’à dimanche

Le programme complet