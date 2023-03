Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Gomet' suit et décrypte pour vous l'actualité de la métropole depuis 2014... nous souhaitons donc demander votre point de vue sur nos actions ! Chers abonnés Premium, nous souhaitons mieux vous connaître, en savoir plus sur vos attentes et vos envies, nous avons donc préparé un questionnaire de satisfaction. Nous vous invitions chaleureusement à y…