Lors de ses vœux à la presse, jeudi 25 janvier, le président de la Région Sud s’est exprimé au sujet des manifestations d’agriculteurs qui agitent le pays ces derniers jours. « Nous les aimons, nous les soutenons », s’enflamme-t-il ainsi. Il adresse également une pensée pour l’agricultrice, d’origine marseillaise, tuée avec sa fille sur une autoroute dans l’Ariège durant un blocus. La mobilisation agricole, qui pointe du doigt une législation jugée trop contraignante, s’est en effet étendue à la région Provence-Alpes-Côte d’azur ce 25 janvier, donnant lieu à des blocages d’autoroute. Renaud Muselier défend néanmoins l’Europe et sa politique agricole commune (Pac): « Bien sûr qu’il faut leur simplifier la vie. Mais ce n’est pas un problème européen ! Cette Pac représente onze milliards d’euros pour la France. » Il préconise davantage un changement de règles au niveau national : « Le Parlement français doit s’emparer du sujet de la surtransposition des normes européennes en France, qui créent une distorsion de concurrence », analyse Renaud Muselier.

Renaud Muselier présente un plan en 4 actions pour les agriculteurs, à l’occasion de ses voeux à la presse, jeudi 25 janvier (crédit : JRG / Gomet’)

Celui qui est également délégué régional de Renaissance annonce plusieurs mesures qui seront mises en place prochainement afin de venir en aide aux agriculteurs locaux. Pour cela, Renaud Muselier compte s’appuyer sur son acolyte Karine Le Marchand, ambassadrice pour l’agriculture et l’éco-responsabilité de la région – et accessoirement présentatrice de la célèbre émission « L’amour est dans le pré. » L’animatrice de M6 collabore avec la Région depuis 2021, mais les remous autour de la subvention qui devait lui être versée à l’époque avaient rendu sa collaboration plus discrète …

Post instagram de Karine le Marchand en 2021 (crédit : DR / via Karine le Marchand sur Instagram)

Transparence des prix, fonds d’aide, agritourisme … Quelles aides pour les agriculteurs dans le Sud ?

Parmi les actions annoncées, une politique de transparence du prix d’achat aux producteurs dans la grande distribution, que la Région entend mener au travers de son label « 100% valeur Sud », lancé en novembre 2023. La collectivité veut aussi valoriser la profession avec une remise des prix par Karine le Marchand organisée une fois par an pour les producteurs considérés comme vertueux.

Ce n’est pas tout : Renaud Muselier évoque aussi la création d’un fonds d’aide de cinq millions d’euros pour « les dossiers en souffrance dont les retards de paiement mettent en péril l’exploitation » et le développement de l’agritourisme grâce à un partenariat dédié avec le Comité régional de tourisme.

