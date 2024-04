Les cinq lauréats de la nouvelle promotion du Next Top 20 ont été dévoilés : Acwa Robotics, Cross the Ages, HSL Technologies, PESS Energy et Prozon.

Le Club Top 20 et la French Tech Aix-Marseille ont lancé le programme Next Top 20 en 2022 pour renforcer les liens entre start-up et grandes entreprises dans la région. En 2024, cinq nouvelles entreprises ont été sélectionnées. Cette collaboration a pour objectif de répondre à un enjeu de souveraineté nationale dans l’écosystème de la tech et de l’innovation.

Le Club Top 20 rassemble les 61 entreprises les plus importantes de la Métropole Aix-Marseille Provence, chacune générant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et ayant une présence significative sur le territoire. Ces membres représentent collectivement un chiffre d’affaires consolidé de 120 milliards d’euros et emploient 500 000 personnes. En s’appuyant sur cette assise locale solide, la mission du Top 20 est d’encourager, de catalyser et de promouvoir des initiatives visant à renforcer l’attrait et la réputation de la métropole Aix-Marseille Provence.

Les stars montantes de la French Tech à Aix-Marseille

Les cinq nouvelles recrues, selon les données communiquées par la French Tech, ont créé un total de 202 emplois. Leur chiffre d’affaires combiné pour l’année 2023 s’élève à 17,6 millions d’euros. De plus, elles ont réussi à obtenir des levées de fonds cumulées atteignant 22,9 millions d’euros.

Acwa Robotics : la société a été créée en Corse à Bastia, par Jean-François Rossi en 2017, puis rejoint par Jean-François Guiderdoni en 2018, René Amoretti et Raphaël Rossi. Aujourd’hui basée à Aix-en-Provence, elle développe des solutions robotiques et numériques pour aider les services de l’eau du monde entier à cartographier et à évaluer l’état de leur réseau. Au début de l’année 2024, Acwa Robotics annonce une augmentation de son capital à 4,8 millions d’euros, (voir notre article).

Cross The Ages : l’éditeur de jeux vidéos marseillais PixelHeart, avec à sa tête Sami Chaglou, propose un jeu vidéo innovant basé sur l’univers des NFT. Il mêle fantaisie, cartes à collectionner, blockchain, cryptomonnaie et métavers.

HSL Technologies : l’entreprise aixoise, basée au Technopôle de l’Arbois, co-fondée en 2015 par Pierre-Emmanuel Casanova et Vincent Lome présente une innovation majeure dans le transport et le stockage de l’hydrogène : un vecteur liquide, non organique, non explosif et non toxique pour l’homme et l’environnement. En juin 2023, HSL a clôturé une levée de fonds de 15 millions d’euros auprès d’industriels européens, notamment le groupe norvégien Equinor, l’entreprise portugaise EDP ou encore le géant logisticien Exolum (Espagne) et la compagnie gazière néerlandaise Vopak (voir notre article).

PESS Energy : la société basée dans le 10e arrondissement de Marseille et dirigée par Rémi Pillot depuis 2021, conçoit des groupes électrogènes zéro émission, dotés de grandes capacités et puissances. Au début de l’été 2023, l’entreprise marseillaise lève deux millions d’euros en série A.

Prozon : Prozon, basée à Marseille, est une plateforme d’e-commerce spécialisée dans les fournitures et équipements techniques destinés aux professionnels et aux collectivités. Dirigée par Gabriel Guiral, elle a déjà servi des géants de l’industrie tels que Michelin, Renault et L’Oréal. En trois ans d’existence, Prozon a créé 30 emplois et génère un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en 2022/2023.

