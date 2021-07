Une enquête par l’Association pour le développement du vélo, de la marche et des transports en commun dans le Pays d’Aix (Adava Pays d’Aix) met en lumière l’état des infrastructures pour le vélo à Aix-en-Provence. Lancée début avril 2021, l’enquête a donné lieu à 864 réponses. Parmi les Aixois interrogés, les 3/4 considèrent ainsi que « la ville n’est pas adaptée à la pratique régulière du vélo et les 3⁄4 se sentent en insécurité en vélo ». La pratique du vélo est pourtant plébiscitée à Aix, si l’on en croit les résultats de l’enquête : « 20% [des personnes interrogées utilisent leur vélo] tous les jours, 40% plusieurs fois par semaine donc 60% d’utilisateurs fréquents ». « Il existe un fort potentiel de développement du vélo car seulement 4 personnes sur 10 possédant un vélo l’utilisent souvent et 1 sur deux est prêt à en faire plus souvent », ajoute l’association. Cette dernière espère porter à la connaissance de la municipalité ces réponses afin de faire bouger les lignes.

Document source : les résultats de l’enquête vélo de l’Adava

