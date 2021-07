Le temps va s’arrêter, se figer, défiler, inviter à la contemplation… pour ce week-end des 10 et 11 juillet. De la Fondation Luma au Château La Coste, une programmation culturelle riche est proposée au public, entre expériences immersives et voyages lyriques, musicaux. Gomet’ a aussi répertorié des bons plans balade et terrasse pour ce week-end !

Arles : The Clock à la fondation Luma

La tour Luma. (Crédit : DR/LUMA)

The Clock : une projection vidéo à l’épreuve du temps réel. Une vidéo de vingt-quatre heures composée avec des milliers d’extraits de films… où l’heure affichée à l’écran correspond à celle de la réalité. Les vendredi 9 et samedi 10 juillet de 20h jusqu’au lendemain 8h, faites-vous transporter dans l’univers de l’artiste Christian Marclay. Le californien élevé à Genève, fait de la sculpture, de la vidéo, photographie, des collages, des performances et de la musique…

L’inscription est gratuite pour un ou plusieurs créneaux. L’oeuvre est visible tous les jours à La Tour Luma de 10h à 19h30. Cette tour, installée au Parc des ateliers d’Arles a été bâtit sur une ancienne friche ferroviaire. Luma Arles a été pensé comme un « campus créatif interdisciplinaire » interrogeant les relations entre art culture, environnement, éducation et recherche.

Fondation Luma

Parc des Ateliers,

35 avenue Victor Hugo

13200 Arles

Le Puy-Sainte-Réparade : Méditation musicale au Château La Coste



Oraison se trouve en Haute-Provence. Le petit village a été choisi par l’artiste Raphaël Imbert, pour nommer son dernier album. Ce nom qui signifierait en provençal « l’endroit où souffle le vent », donne un avant-goût des compositions originales, sans textes qui vous emmène une odyssée méditative, avec des sonorités jazz. L’artiste sera sur la scène du Château La Coste le dimanche 11 juillet.

Le Château La Coste est une merveille architecturale, situé dans la campagne d’Aix-en-Provence. Au milieu d’un domaine viticole, l’espace héberge un centre d’art pensé et réalisé par l’architecte japonais renommé Tadao Ando, plusieurs restaurants, une librairie, une villa pour accueillir les visiteurs sur le temps long.

Des expositions y sont sont également proposées, entre les murs et dans le domaine :

Du 19 juin au 12 septembre 2021 – « La réalité dessinée » – Une proposition curatoriale des dessins d’Alberto Giacometti, notamment connu pour ses sculptures et ses peintures.

Du 1er juillet au 24 octobre 2021 – « A rat surrender here » – Autour de l’oeuvre de l’artiste Roni Horn, l’exposition présente une installation en verre de dix tonnes, des sculptures, photographies, dessins de l’artistes.

Château La Coste

2750 Route De La Cride

13610 Le Puy-Sainte-Réparade

L’installation scénique du Château La Coste. Crédit : Site du château La Coste.

Marseille : Jazz des cinq continents

Cela se passe dans la cour de la Vieille Charité (2e), le patio du musée Cantini (6e), le Mucem (2e), le Théâtre Silvain (7e) et les jardins du Palais Longchamp (4e)… le festival Jazz des Cinq Continents a ouvert les festivités depuis jeudi 8 juillet et vous invite pour des soirées embrasées jusqu’au 25 juillet.

Au programme de ce week-end :

Vendredi 9 juillet – 21h Cour de la Vieille Charité

Stéphane Kerecki (contrebassiste) & Thomas Enhco (pianiste) puis Airelle Besson Quartet



Samedi 10 juillet – 21h dans la Cour de la Vieille Charité

Camille Bertault, dit Le Tigre, pianiste et artiste aux multiples talents puis Harold López-Nussa Trio pour du jazz afro-cubain

Cour de la Vieille Charité

2 Rue de la Charité

13002 Marseille

Aix-en-Provence : Festival International d’Art Lyrique

Jusqu’au 25 juillet se tient la ville d’Aix-en-Provence célèbre l’art lyrique : de nombreux opéras et concerts sont proposés dans le cadre du festival. Vendredi 9 juillet, vous pourrez assister au Théâtre du jeu de paume à l’opéra Combattimento, la théorie du cygne noir dont Silvia Costa propose une mise en scène et dont la mise en musique a été dirigée par Sébastien Daucé, à 20h ou encore savourer à 21h30, Les noces de Figaro, mise en scène par Lotte de Beer et Thomas Hengelbrock, à la tête de la direction musicale, au Théâtre de l’Archevêché.

Samedi, au Grand Théâtre de Provence, il sera possible d’assister à Tristan et Isolde, le célèbre opéra de Wagner, mis en scène par Simon Stone et dirigé musicalement par Sir Simon Rattle.



Théâtre du Jeu de Paume

21 Rue de l’Opéra

13100 Aix-en-Provence

Théâtre de l’Archevêché

26 Rue Gaston de Saporta

13100 Aix-en-Provence



En terrasse au Rowing Club Restaurant

Dominant l’Anse de la Réserve, le toit-terrasse du Rowing Club vous permet d’embrasser le Vieux-port de Marseille, le Fort-Saint-Jean, le Mucem… Avec une carte dotée de tapas, brunchs, plats de saison, le Rowing Club a récemment rénové en vue des Jeux Olympiques 2024. L’occasion de prendre un peu de hauteur…

Rowing Club

34 boulevard Charles Livon

13007 Marseille

Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 18h30 à minuit

Le dimanche de 12h à 15h



Vue du Rowing Club. Crédit : ML / Gomet’.

Le bon plan balade : d’Ensuès-la-Redonne à Niolon

Cigales, agaves, eau turquoise : le sentier qui longe la côte d’Ensuès-la-Redonne à Niolon vous immergera dans la nature, certes aride, mais généreuse. Le littoral de la Côte Bleue, classé site Natura 2000, label qui vise à mieux prendre en compte la biodiversité dans les activités humaines, ravie par ses calanques moins fréquentées que celles des Goudes à La Ciotat, mais non moins belles.

La balade du village de la Redonne jusqu’au port de Niolon dure environ 3h, sans compter les arrêts contemplatifs, désaltérants, baignades… ou pétanque !

Pour commencer la randonnée, empruntez le chemin des Anthénors, qui mène à la première calanque : la calanque des Anthénors. En remontant, vous vous trouverez sur le chemin de Méjean, jusqu’au port de Figuières, du Petit Méjean puis du Grand Méjean. Passée la calanque du Grand Méjean, le chemin niché derrière le terrain de boules vous emmènera sur le sentier des douaniers. À partir de là, vous apercevrez l’île de l’Erevine et sa calanque, la calanque du Rifflard, celle du Jonquier puis atteindrez le chemin des poseurs pour arriver au Port de Niolon.

Détails.

Sur le chemin de l’Everine.

Port de Niolon.

Le Grand Méjean. Crédit : ML / Gomet’

Le temps d’un instant : l’expérience Passengers sur le Vieux-Port de Marseille

Exposition Passengers. Crédit : ML / Gomet’.

Le « crush » du Digital art club, l’installation Passengers, est installé jusqu’au 11 juillet sur le Vieux-Port de Marseille, du côté du Fort-Saint-Jean. Une oeuvre technologique et immersive qui invite à traverser un paysage ou sa propre existence.

Réalisée par l’artiste Guillaume Marmin en co-production avec Tetro+A, l’oeuvre a donc été récompensée en janvier par un prix du monde économique pour l’art numérique en espace public.

