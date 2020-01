La start-up marseillaise AllRoad Mobile a déjà marqué le coup l’an dernier au CES en remportant un Innovation Award pour sa coque de protection « tout terrain » pour Iphone. « Mais nous n’avions qu’un prototype à présenter. Maintenant, il est fini et déjà commercialisé », explique Marc Mota, le président fondateur d’AllRoad. Il a lancé les premières ventes en direct sur Amazon et fait partir environ 400 coques Tix en quelques mois. Il retourne donc à Las Vegas pour booster ces ventes grâce au coup de projecteur que peut apporter un salon mondial comme le CES : « On a un objectif principal de se faire remarquer par les médias et les influenceurs du secteur. Un article un peu élogieux dans une grosse parution américaine et nos ventes seront multipliées par cent », espère-t-il. Le patron ne dévoile pas son chiffre d’affaires actuel mais avance de grandes ambitions avec un objectif de plusieurs dizaines de millions d’euros dans cinq ans.

Les Etats-Unis, un marché incontournable

Avec Tix, AllRoad Mobile propose une protection haut-de-gamme pour le smartphone d’Apple. Ses coques ne s’adaptent qu’aux derniers appareils d’Apple, du X au XI pro max. « Notre produit est composé de kevlar et de titane, des matériaux de très haute-qualité qui coûtent cher », avoue Marc Mota. Résultat, une coque Tix ressort à un prix de vente minimum de 200 euros « et ce coût ne doit pas dépasser les 15% à 20% du prix d’achat du smartphone lui-même », explique-t-il. Il a donc décidé de n’adresser que les appareils de la marque à la pomme dont les prix avoisinent les 1 000 euros. Sachant que cela lui ouvre un très gros marché. Les derniers smartphones Apple sont dans le top 5 des meilleures ventes mondiales de 2019 avec environ 100 millions d’unités écoulées, dont un tiers rien qu’aux US. « D’où la nécessité de retourner à Las Vegas pour convaincre le marché américain », ajoute le patron.

