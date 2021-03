Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Aix-Marseille Métropole Jean-Luc Chauvin a annoncé vendredi 26 mars lors de l’Assemblée Générale de la chambre sa candidature pour un second mandat. Il appelle « à l’union et au jeu collectif » à l’heure où la crise sanitaire déstabilise et met à mal l’activité économique du pays.

Né en 1970, le marseillais est l’actuel président de la CCIAMP, élu en 2016, et président de Provence Promotion.

Il a aussi été président de l’Union patronale des Bouches-du-Rhône UPE 13 (2010-2015). Il a aussi été président de la FNAIM (2003-2008), en sa qualité de P-DG d’Otim Immobilier.

