C’est en faisant ses courses, tout simplement à côté de chez lui, que le président de la société́ aubagnaise Oxytronic a décidé de lancer une production détournée de son activité industrielle, une sorte d’hygiaphone permettant de préserver et le vendeur et le client.

Aujourd’hui les pharmaciens improvisent des » protections »peu efficaces Photo Christian Apothéloz à Marseille

La société Oxytronic est spécialisée dans un tout autre métier puisqu’elle est un prestataire de l’aéronautique. Elle conçoit et fabrique des cartes, des équipements et des systèmes électroniques et des tableaux de bord pour avions. C’est à partir de cette activité que Oxytronic est en capacité de produire une protection en plexiglas pour les commerçants et particulièrement pour les pharmacies.

Cela rappelle les fameux hygiaphones, une marque déposée, née à la suite de l’épidémie de grippe de 1945. Souvenez-vous, le système avait une membrane vibrante amplifiant le son et protégeant les guichetiers contre la projection de microbes. La mode des systèmes ouverts, des automates, a balayé les guichets clos et protégés, dont on redécouvre l’intérêt dans les bus et les commerces.

En 1945, l’hygiaphone est né contre l’épidémie de grippe

Serge de Senti ne veut pas imiter l’ancien hygiaphone, propriété aujourd’hui de la société Fichet. Il a conçu des plaques de protection, perforées et adaptées à chaque enseigne, qui sont installées sur le comptoir et ont une hauteur d’environ 1,5 mètre. Elles ont pour but d’assurer une distance entre les clients et les salariés et de les protéger mutuellement des postillons par lesquels le covid-19 se transmet. Il utilise les machines d’usinage de sa société, mais lance un appel pour trouver du plexiglas adapté.

« Nous le faisons au prix de la matière première, insiste Serge de Senti, nous voulons simplement apporter notre contribution à la lutte contre la pandémie ». Depuis son passage sur Radio Star, mardi 24 mars, il a déjà reçu commande de 13 pharmaciens.

L’entreprise industrielle continue à travailler avec 16 salariés sur 45 avec une amplitude limitée à 4 jours. Serge de Senti s’avoue, au-delà du problème médical, inquiet sur l’avenir de son activité, liée au sort de l’aéronautique, un secteur en chute libre qui va naturellement restreindre ses commandes.

Toutes les structures qui peuvent fournir des plaques de plexiglas peuvent prendre contact par mail : serge.de-senti@oxytronic.fr

Repère :

Oxytronic. Président : Serge de Senti. Date de création : juillet 2005. Chiffre d’affaires 2019 : 4 800 000 €.520 avenue de Jouques. 13400 Aubagne cedex

Liens : www.oxytronic.fr et www.ican-system.fr