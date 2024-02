Matthieu Capuono, expert-comptable associé du cabinet Crowe Ficorec, partenaire du baromètre régional des levées de fonds réalisé par Gomet’, tire les leçons des chiffres 2023 qui font état d’un montant de 563 millions d’euros levés (+22% par rapport à 2022) pour 49 opérations.

Le baromètre de cette année montre l’émergence d’une industrie que ce soit de l’industrie traditionnelle ou les industries de l’énergie. Les industries dites traditionnelles émergent dans le tableau avec une volonté de se moderniser et de grandir avec souvent de grandes ambitions. Est-ce que la tendance se confirmera ? Nous le verrons au prochain baromètre.

Le basculement que nous avions pressenti lors du dernier baromètre se confirme avec moins de projets de plateforme de services dont les résultats n’ont pas suffisamment fait leurs preuves. On voit arriver le solaire, peut-être demain l’hydrogène, notre territoire en a besoin. On voit de moins en moins de “retail” et de plus en plus d’industries.

Le niveau d’exigence augmente

Le message est clair, vu les difficultés des levées, il faut faire mieux avec moins ou en tout cas avec le même montant. Le niveau d’exigence augmente. Nous réapprenons le temps long et le travail d’investisseur. Nous ne sommes plus sur des logiques de coups, mais sur la production de valeur. On n’est plus dans le one shot. Les fonds privilégient une entreprise qui a un vrai chiffre d’affaires et une activité ancrée. Sans céder aux modes comme l’IA générative que l’on met dans tous les projets sans résultats tangibles.

Nous l’avons vu lors des Rencontres de la finance verte, demain nous aurons peut-être de nouvelles levées qui reposeront sur des indicateurs de RSE ou de transition énergétique. Il sera intéressant lors du prochain baromètre de suivre l’effectivité de ces nouveaux indicateurs et de voir si la tendance industrielle se confirme.

Le passage de relais des baby-boomers

Nous vivons la fin d’un cycle celui des baby-boomers. Des patrons, fondateurs de leurs boîtes passent la main. Mais heureusement de nombreux outils existent pour favoriser la reprise d’entreprise par son comité de direction, par les managers. Nous avons sur le territoire des fonds qui sont capables d’accompagner les entreprises dans leur démarche, soit pour de la transmission pure soit pour du LBO

Il est notable de remarquer que ces « repreneurs » ont des ambitions, celle d’impacter le territoire, d’innover, de faire de la croissance externe. Nous avons aussi beaucoup d’entrepreneurs qui ont réussi et qui souhaite réinvestir non seulement leur argent, mais leurs compétences dans les entreprises porteuses du territoire.

En savoir plus :



Baromètre régional des levées de fonds : plus d’un demi milliard levé en 2023

Baromètre levée de fonds : « On voit arriver la transition énergétique » (Matthieu Capuono)

Baromètre régional des levées de fonds : le décryptage de Pierre Joubert (RSI)

Alexandra Behar (Akheos) : « La levée de fonds, c’est le début de l’aventure »

Levée de fonds : John Guinet (Rive Neuve Capital) vise les entreprises à impact du territoire