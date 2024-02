Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Techno Dayz présente : Osmose

Le 23 février 2023, laissez-vous emporter par l’expérience immersive où la techno mélodique fusionne avec la galaxie pour une nuit hors du temps avec un line-up explosif : Mark Hoffen, Rohm, Téo Maldonado, Fontène ou encore Nico Delattre.

Ces visionnaires de la musique électronique vous guideront à travers les étoiles et le Cabaret Aléatoire se transformera en une galaxie éphémère…

Préparez-vous à être transportés au-delà des frontières de l’espace et du temps.

Vendredi 23 février – de 23h à 5h



Cabaret Aléatoire

41 rue Jobin

13003 Marseille



Billetterie ici

McArthurGlen Provence organise sa première braderie d’hiver

L’outlet à ciel ouvert situé à Miramas, annonce sa toute première braderie d’hiver les 23 et 24 février. Les visiteurs auront ainsi la possibilité de profiter de réductions avantageuses sur une importante gamme de produits de mode et accessoires pour toute la famille, ainsi que sur des marques de sport parfaitement adaptées pour les prochaines vacances d’hiver. Une sélection ciblée et qualitative d’équipements pour la maison sera également disponible.

Avec ses 110 boutiques, le village de marques offre un cadre préservé et convivial pour une expérience shopping pratique et agréable. Le centre sera ouvert de 10h à 20h afin d’accueillir les visiteurs désireux de dénicher des affaires intéressantes dans une atmosphère provençale et détendue.

Vendredi 23 et samedi 24 février – de 10h à 20h



McArthurGlen Provence – Village de Marques

Mas de la Péronne

13140 Miramas



Ouvert et du lundi au jeudi de 10h à 19h

La 90eme édition de la Fête du citron vous attend à Menton

L’incontournable Fête du Citron de Menton vous donne rendez-vous jusqu’au 3 mars pour sa 90eme édition ! La Fête du citron attire chaque année plus de 200 000 visiteurs et a d’ailleurs été reconnue par le ministère de la Culture et inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019. Chaque année en février, des milliers de spectateurs du monde entier se pressent pour voir défiler d’incroyables chars créés à partir de citrons et d’oranges. À Menton, charmante petite ville, ancienne capitale européenne du citron, profitez d’un beau programme d’animations !

Cette année, les festivités tourneront autour du thème au cœur de l’actualité : “Les JO, de l’antiquité à nos jours” et plus précisément “D’Olympie à Menton”. Au programme : une exposition avec des motifs d’agrumes, une parade de chars, un salon de l’artisanat, des corsos diurnes et nocturnes, le festival des orchidées, des spectacles et ateliers… Ce samedi, un atelier dessin avec John Lemon est proposé (détails et réservation ici) et dimanche, profitez du corso des fruits d’or de 14h30 à 16h (réservation vivement conseillée ici).

Un évènement unique au monde !

Du 17 février au 3 mars 2024



Ville de Menton



> Le programme ici

> La billetterie ici

Festival Les Elancées : “Passages” à Istres



C’est ce samedi 24 février, dans le cadre du festival Les Elancées, que dans une étroite boîte en verre, l’artiste italo-brésilienne Alice Rende exécutera une véritable prouesse physique entre quatre murs invisibles.

La contorsionniste glisse, dépasse ses limites et rend possible un voyage à la verticale. “Passages” est une expérience captivante qui joue, avec humour, avec les contraintes et la gravité. Représentation gratuite.

Samedi 24 février – 12h30 et 14h30



Magic Mirrors – Théâtre de l’Olivier

2 Chem. de la Combe aux Fées

13800 Istres



Gratuit – sur inscription ici.

“La mauvaise réputation” de Marseille au Mémorial des déportations



Près de deux mois après l’arrivée des allemands à Marseille, en janvier 1943, Adolf Hitler lui-même donne l’ordre d’une répression sans précédent. Ont alors lieu, avec la collaboration du régime de Vichy, la première grande rafle de familles juives françaises et l’évacuation de 20 000 personnes des quartiers nord du Vieux-Port ainsi que leur destruction.

Pour ce début d’année 2024, le Mémorial des déportations propose une exposition permanente retraçant 40 ans d’Histoire (1900-1943). Intitulée « la mauvaise réputation », l’exposition a pour objectif de mieux appréhender les événements et les prémices de la catastrophe. Une mauvaise réputation qui colle aujourd’hui à l’histoire de Marseille, et plus particulièrement ses vieux quartiers, depuis des décennies. Ouverte au public depuis le 9 février, elle s’achèvera à la fin d’année 2024.

Musée d’Histoire de Marseille

Centre Bourse

2 rue Henri-Barbusse

13001 Marseille



Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h

Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles

La Canebière fête le cirque ce dimanche

Ce dimanche promet d’être festif. Au Bout la Mer ! revient cette année pour transformer la Canebière en piste aux étoiles ! À partir de 10h, profitez de spectacles, animations, ateliers et des balades pour célébrer le cirque comme il se doit !



Au programme de cette édition sous l’égide des Jeux Olympiques, deux spectacles labellisés Olympiade Culturelle : “Envol” de la compagnie toulonnaise Hors Surface qui met le trampoline au centre de sa création artistique, et “Podium” du jeune collectif Uni-Sphère, qui propose un mélange de jonglage et de foot freestyle.



Des ateliers permettront aussi aux petits et grands de s’essayer au jonglage, au fil d’ariane et au parkour, et comme d’habitude, le public pourra flâner au marché des producteurs, dénicher quelques pépites au stand des disquaires. 15 000 personnes sont attendues pour profiter de cette nouvelle édition.

Dimanche 25 février – de 10h à 17h



Au bout la Mer ! Cirque

La Canebière

13001 Marseille



Entrée libre