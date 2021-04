Total doit revoir son étude d’impact de La Mède

Greenpeace, LPO Paca, FNE Paca, FNE 13, FNE et les Amis de la Terre ont une nouvelle fois gagné du terrain dans le conflit qui les oppose au groupe Total. Le tribunal administratif de Marseille a contraint, jeudi 1er avril, le géant pétrolier à revoir son étude d’impact sur l’utilisation d’huile de palme importée de Malaisie et d’Indonésie dans sa raffinerie de La Mède (13). Le rapporteur public de Marseille avait donné début mars un avis plutôt favorable à au recours des associations contre l’autorisation d’exploitation de l’usine. C’est la première fois qu’un tribunal oblige un industriel à prendre en compte les impacts climatiques générés par les activités de production des matières premières. En revanche, les militants n’ont pas obtenu l’annulation complète de l’autorisation d’exploitation reçue par la compagnie française en 2018.

Début des travaux du pôle d’entreprises au puits Morandat de Gardanne

L’ancien carreau minier entame sa transformation en zone d’entreprises tourné vers la transition écologique. La cérémonie de pose de la première pierre du projet d’« écoquartier » s’est déroulée vendredi 2 avril à Gardanne en présence des responsables politiques des collectivités impliquées (Etat, Région, Métropole, mairie) et du directeur de la Banque des territoires Olivier Sichel (lire par ailleurs notre précédent article). Ce dernier a annoncé la création d’une société commune avec la société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Gardanne (Semag) pour l’acquisition de deux immeubles de bureaux à l’entrée du parc d’entreprises. La SAS PYM, détenue à 60% par la Semag et à 40% par la Banque des territoires, va acheter deux bâtiments de 2 500 mètres carrés et 2 000 mètres carrés. La Semag sera l’un des premiers locataires du site. Le groupe Eiffage qui réalise les travaux vendra pour sa part en direct un troisième bâtiment de 1 500 mètres carrés à la découpe pour les entreprises désireuses d’être propriétaires.

Pivot Panda va réaliser le nouveau siège de Sense Avocats à Marseille

Après avoir annoncé l’ouverture du coworking Startway rue Dieudé à Marseille, l’agence spécialisée dans l’immobilier Pivot Panda lance un nouveau projet non loin. Le contractant immobilier accompagne le cabinet d’avocats Sense dans l’acquisition d’un hôtel particulier situé au 73 rue Saint-Jacques dans le 6e arrondissement. Pivot Panda réalisera les travaux de transformation du bâtiment de trois étages et de ses jardins, destiné à accueillir le nouveau siège de Sense Avocats ainsi qu’un coworking tourné vers l’interprofessionnalité des métiers du droit. Le projet sera co-conçu par l’architecte Sophie Eberlé du cabinet parisien Atelier 300. La livraison est prévue en 2022.

Tourisme : l’opérateur aixois Soleil Vacances devient Sowell

L’opérateur touristique basé à Aix-en-Provence Soleil Vacances a dévoilé le 6 avril sa nouvelle identité. Nouveau logo et nouveau nom, « c’est dans un élan de modernisation et de développement que Soleil Vacances devient Sowell », renseigne le groupe dans un communiqué. Ce « renaming » semble marquer un changement de cap et de positionnement, avec de nouvelles gammes de produits destinées aux touristes. Sowell, qui attire plus de 250 000 vacanciers par an dans ses 26 hôtels et résidences situés dans le Sud de la France, va très prochainement ajouter de nouvelles destinations à son catalogue annonce l’entreprise. Selon la même source, ce projet devrait permettre au groupe fondé par Jean-Paul Schaeffer de passer la barre des 30 établissements et 2 500 chambres.

