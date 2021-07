La circulation du covid-19 en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ne baisse plus mais augmente, en particulier celle du variant Delta : c’est le constat inquiétant que dresse l’Agence régionale de santé dans son dernier bilan du 6 juillet. Cette circulation concerne plus particulièrement la tranche des 20-29 ans. On observe par ailleurs des clusters du variant delta dans le département des Alpes-Maritimes, dans le secteur de Sophia Antipolis (avec un taux d’incidence fixé à 43 contaminations pour 100 000 habitants), mais aussi au sein des 12e et 16e arrondissements de Marseille (taux d’incidence de 57 contaminations sur 100 000 habitants).

En dépit de cette circulation virale renforcée, les indicateurs hospitaliers sont en baisse depuis plusieurs jours : dans toute la région, 165 personnes sont actuellement hospitalisées (-1 en 24h), dont 111 en réanimation (-2). Dans les différents départements, les chiffres restent stables ces dernières 24 heures. A Marseille l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM) dénombre au 6 juillet 35 patients hospitalisés pour cause de covid-19 dont 23 en réanimation.

La vaccination continue de progresser mais lentement : au 4 juillet, 61% de la population âgée de plus de 18 ans en région a ainsi reçu une première dose de vaccin, et plus de 47% a bénéficié d’un parcours vaccinal complet, selon l’ARS. Elle constate cependant que la couverture est plus faible parmi les 18-49 ans (seulement 25% ont reçu deux doses de vaccin). A Marseille, l’APHM a procédé à 20 000 injections de vaccins.

Actuellement, on dénombre quatre variants en France : le variants alpha (anglais), bêta (sud-africain), gamma (brésilien) et delta (indien). Ce dernier constitue plus de 40% des contaminations en France, contre environ 20% il y a une semaine, s’est alarmé le porte-parole du Gouvernement Gabriel Attal ce jeudi 7 juillet. La région Paca fait partie des régions les plus touchées, avec la Corse, la Normandie, l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Face à la menace d’une quatrième vague, les autorités sanitaires ont mis en place une nouvelle stratégie de surveillance qui consiste à passer au crible les mutations d’intérêt du virus et non plus à assigner l’infection à un variant spécifique. En effet, la stratégie de criblage utilisée jusqu’alors permettait de distinguer le variant alpha, et les autres de façon indistincte.

Par ailleurs, un conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi 12 juillet prochain pour décider d’éventuelles nouvelles mesures. Sur la table : des sujets controversés, comme la vaccination obligatoire des soignants, la fin de la gratuité des tests de confort ou encore un renforcement du pass sanitaire. Le président de la République pourrait s’exprimer avant le 14 juillet.

