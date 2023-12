C’est une nouvelle attendue de longue date par les élus locaux comme par le monde associatif. La réouverture de la ligne Aix-Rognac, fermée depuis… 1939, pourrait prochainement être rouverte. Une nouvelle étape a été franchie vendredi 1er décembre avec l’inscription du projet dans le contrat de plan Etat-Région pour la période 2023-2027.

« On en parle depuis longtemps mais on avait jamais regardé la faisabilité. C’est ce que l’on va faire et je reviendrai une fois les études terminées », affirme ainsi le ministre des Transports Clément Beaune, présent à l’hôtel de la Région Sud pour la signature du CPER.

A terme, la ligne Aix-Rognac pourrait s’inscrire dans le projet de RER métropolitain – ou son appellation légale Service express métropolitain (Serm) – pour lequel la Région et l’Etat ont annoncé un premier volet de financement de 160 millions d’euros pour Aix-Marseille, Nice, Toulon, ou encore Avignon.

Une hypothèse qui pourrait se concrétiser « au même titre que le train de la Côte bleue. Il n’y a pas de grand soir du service express métropolitain, on avance tous les jours un peu plus. La question n’est pas de savoir quel projet on va réaliser ou pas, mais de savoir dans quel ordre », explique le vice-président en charge des transports à la Région, Jean-Pierre Serrus. Concrètement, poursuit le vice-président, les collectivités ont désormais jusqu’au 31 mars pour se concerter et décider quel projet prioriser ou non pour le développement du RER métropolitain. Elles remettront à cette date une feuille de route au gouvernement.

Pour Noster Paca, des annonces qui restent floues

Fervent défenseur de la réouverture de la ligne Aix-Rognac, le député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, et rapporteur de la loi sur les Serm, Jean-Marc Zulesi se réjouit au travers d’un communiqué de ces annonces ministérielles : « Cet accord historique est le fruit d’un travail de concertation de l’ensemble des acteurs du territoire. C’est une excellente nouvelle qui donne tout son sens à notre volonté de développer les RER métropolitains et à ma volonté que la réouverture de la ligne Aix-Rognac soit considérée comme un chantier prioritaire. »

Côté association, Stéphane Coppey, membre de Noster Paca et de France nature environnement préfère rester prudent : « Le diable se nichant dans les détails, je voudrais pas qu’on se réjouissent trop vite. […] On nous parle de Serm, mais pour l’heure on ne sait pas vraiment de quoi il s’agit. […] Sur Aix-Rognac, des pré-études ont déjà été faites par l’Etat, qui sont partiales et partielles, mais on sait à peu près à quoi s’attendre en terme de travaux. »

L’ancien président du réseau toulousain Tisséo poursuit : « A court terme, nous demandons une halte à Plan d’Aillane pour prolonger le train venant de Marseille pour aller aux Milles et que soit enclenchées les études et travaux pour ouvrir toute la ligne Aix-Rognac aux voyageurs. […] C’est ce que vient d’annoncer la région Occitanie, avec 67 millions d’euros débloqués et un an de travaux pour la liaison Montrézeau – Luchon ! Alors pourquoi est-ce si compliqué de faire la même chose chez nous ? » Il espère pouvoir faire entendre la voix des associations lors du prochain GIP Transports pour Marseille en grand, qui doit avoir lieu en janvier 2024.

