La Préfecture de police a présenté son bilan de la délinquance dans les Bouches-du-Rhône, vendredi 9 février. La préfète de police Frédérique Camilleri, qui quittera ses fonctions fin mars, se réjouit « d’une année positive qui marque la poursuite des baisses observées ces cinq dernières années. »

Les indicateurs sont en effet à la baisse concernant les atteintes aux biens qui régressent de 0,9%, soit 800 faits de moins en 2023. Dans cette catégorie, les vols avec ou sans violences diminuent (-6,5% et -0,4%) de même que les cambriolages (-4%) alors que la tendance nationale est plutôt à la hausse (+2%). Ce dernier chiffre n’englobe néanmoins pas les émeutes de septembre 2023 qui ont conduit aux pillage de 500 commerces.

Les vols liés aux voitures observent, eux, une hausse inquiétante de 0,9%. Autre chiffre préoccupant, l’augmentation dans le département des violences aux personnes (+4,6%), notamment des violences intra-familiales et des violences sexuelles (+11,5%). La préfecture explique néanmoins cette hausse par une augmentation des dépôts de plainte.

Lutte contre le narco-bandistime : des records de morts et d’arrestations

Concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants, Frédérique Camilleri, continuer d’afficher sa détermination. Le chiffre record de victimes de règlements de compte lié au trafic de drogue, qui atteint 49 morts en 2023 (voir le tableau ci-dessous des années précédentes) est attribué au conflit très violent entre les clans dits de la “DZ Mafia” et de “Yoda”. La préfète annonce l’interpellation de huit équipes de tueurs et l’incarcération de 78 membres des deux clans.

Chiffre 2023 actualisé par Gomet’

Car si le nombre de tués est record, la lutte contre le trafic de stupéfiants bat aussi ses meilleures stations statistiques selon les chiffres 2023 fournis par l’autorité : 70 points de deals supprimés à Marseille (43% du total ont disparu depuis trois ans selon ces chiffres), 2350 trafiquants interpellés (+10%), plus de 18 000 amendes pour usage de stupéfiants dressées, 107 fusils d’assaut saisis (+47%) et sept tonnes de cannabis saisies. Des résultats obtenus grâce au renforcement des moyens avec notamment l’implantation de la CRS 81 et plus de policiers dont 21 supplémentaires en filière investigation.

Document source : le bilan complet de la Préfecture de police sur la délinquance dans les Bouches-du-Rhône

En savoir plus :



> Marseille : face au sentiment d’insécurité, la préfecture de police renforce son action en centre-ville

> Halle Puget : le site Colbert d’AMU menacé de fermeture temporaire à cause de l’insécurité

> La lutte contre le trafic de drogue à Marseille dans les archives de Gomet’