La Banque Populaire Méditerranée renforce con comité de direction autour de sa directrice générale Sabina Calba. Philippe Dumas est nommé directeur général adjoint avec la responsabilité du pôle financier et contentieux. Diplômé de l’Institut d’administration des entreprises d’Aix-en-Provence et de l’Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électrique, d’informatique et d’hydraulique de Toulouse, Philippe Dumas a débuté sa…