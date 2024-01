Share on Facebook

Depuis le 1er janvier 2024, Marie-Hélène Pebayle est la nouvelle présidente de la DFCG (Association des directeurs financiers et du contrôle de gestion), le réseau national des dirigeants financiers du privé et du public, succédant à Emmanuel Millard, qui était président pour le mandat 2021-2023 et qui reste au bureau exécutif. En parallèle, elle est directrice administrative…