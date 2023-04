La société toulonnaise Egerie (5 millions d’euros de CA en 2022), co-fondée en 2016 par les ex-consultants en cybersécurité Pierre Oger et Jean Larroumets, respectivement directeur général et président, a annoncé le 24 janvier dernier avoir levé 30 millions d’euros.



Cinq acteurs spécialistes de l’assurance et de la cybersécurité ont participé à ce nouveau tour de table : l’actionnaire historique Tikehau Capital, Open CNP, la branche investissement de CNP Assurances, la Banque des Territoires et TIIN Capital, un fonds néerlandais acteur dans la cybersécurité. La précédente levée de fonds, à hauteur de 4 millions d’euros, remontait à 2019.

Cybersécurité : les virus informatiques, pire que le covid-19 pour les entreprises

Egerie aide les entreprises à traquer les failles cyber

Egerie se présente comme le « leader européen de l’analyse du risque cyber ». L’éditeur toulonnais a développé une solution innovante capable de faire le lien entre les actifs informatiques d’une société et les risques métiers associés. Concrètement, il aide les entreprises, qu’elles soient privées ou publiques, à mesurer leur exposition aux logiciels malveillants. De quoi prévenir les cyberattaques.

Selon le site spécialisé PGE, la « section cyber » du parquet de Paris a déclaré avoir ouvert près de 600 enquêtes pour des attaques cyber en 2022 contre seulement 65 trois ans auparavant.

Grâce à sa plateforme logicielle SaaS, Egerie évalue les risques cyber (malwares, virus…) qui menacent l’activité, puis propose de calculer le retour sur investissement que générerait la mise en place d’une stratégie cyber au sein de l’entreprise. L’éditeur suggère enfin plusieurs offres et services, notamment une cartographie, un pilotage dynamique ou encore un système de surveillance.

Egerie vise 50 millions d’euros de CA à la fin 2026

Et le besoin existe. Après un démarrage réussi, la scale-up Egerie compte aujourd’hui près de 300 clients – parmi lesquels Véolia, Engie, GRT Gaz, Orange ou encore l’aéroport de Lyon – et espère décupler son chiffre d’affaires d’ici la fin 2026.



Avec sa nouvelle levée de fonds, Egerie souhaite poursuivre la R&D, et accélérer sa croissance à l’international, en créant des filiales, notamment en Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Espagne, Italie et Royaume-Uni. La jeune société toulonnaise espère doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année, pour passer de 90 à 180 collaborateurs. Elle dispose par ailleurs d’un réseau de 450 consultants.

