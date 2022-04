Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Raphaël Rinaldi. Le directeur international de Capenergies nous explique les solutions que propose ce pôle de compétitivité basée à Aix-en-Provence, au technopôle de l’Arbois. Au total, Capenergies accompagne plus de 500 collaborateurs dans le domaine des énergies décarbonées. Le pôle est notamment impliqué dans le projet européen Enernetmob – un programme pour penser les mobilités du futur. L’entretien est animé par Stéphane Maggiolini (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

crédit : Planète locale BFM Marseille

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle de la marche pour le futur organisé samedi 9 avril à Marseille. L’évènement a rassemblé plusieurs centaines de citoyens, venus réclamer des actions plus fortes en matière de justice sociale et de climat. Pour rappel, le Giec a publié lundi 4 avril un nouveau rapport qui propose une palette de solutions à adopter pour essayer de freiner le réchauffement climatique. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : la boîte à bijoux de la Casse aux trésors, un atelier issu de la formation “éco-conception et fabrication 2.0” proposée par le co-working d’artisans Ici Marseille.

