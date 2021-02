Afin de faciliter la recherche de produits fermiers près de chez soi, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en partenariat avec les Chambres d’Agriculture, ont créé la plateforme « Frais et Local » depuis mardi 12 janvier 2021. Plus de 8000 exploitations et points de vente directs y sont référencés sur « le territoire métropolitain et les territoires d’Outre-mer » annonce un communiqué du ministère. Petit bémol, aucun n’est référencé à Marseille pour le moment.

Selon Julien Denormandie, le ministre de l’Agriculture : « tout acte de consommation peut être un acte citoyen, pour soutenir les agriculteurs et les producteurs près de chez soi ». A l’heure de la fermeture des restaurants et du réchauffement climatique, l’élu incite les français à consommer local. En parallèle, cette initiative correspond à la tendance des citoyens à mettre de la qualité dans leur assiette comme l’analyse Sébastien Windsor, président des Chambres d’Agriculture : « la crise sanitaire a placé l’alimentation au centre des préoccupations des Français ».

Extrait de la carte interactive disponible sur fraisetlocal.fr

Fraisetlocal.fr permet de localiser sur une carte des producteurs et leurs points de vente et d’affiner la recherche :

Par produits : fruits et légumes – viandes et poissons – crèmerie – boissons alcoolisées et jus – épicerie

Par types de point de vente des producteurs : vente à la ferme – point de retrait – magasin de producteurs – marché de producteurs – Vente uniquement par Internet

Par réseaux partenaires

La raison d’être de cette nouvelle interface est introduite par un message fort adressé aux consommateurs : « si l’on on veut que notre agriculture reste française, que nos agriculteurs vivent de leur métier, chacun d’entre nous doit pouvoir mettre en œuvre cette volonté citoyenne d’accompagner nos agricultures par son acte d’achat ».

Les agriculteurs référencés sont à La Ciotat, Istres, Miramas et Aix-en-Provence sur le territoire métropolitain, mais aucun ne l’est encore à Marseille.

Liens utiles :



> Pays d’Arles : le retour des paniers de produits frais, locaux et solidaires

> Treiz’Local : les titres cadeaux en soutien à l’économie locale

> Kedge (Marseille) ouvre une chaire sur la consommation responsable avec Vin & société