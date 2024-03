A l’issue de la réunion du groupement d’intérêt public (GIP) pour les transports qui s’est déroulée jeudi 14 mars dernier, le maire de Marseille Benoît Payan se réjouit dans un communiqué d’avoir « obtenu plusieurs avancées pour Marseille.»

Parmi les avancées en question, le maire de Marseille évoque le tracé de l’extension du tramway T2 en direction de la Belle-de-mai qui doit être « revu pour préserver ce noyau villageois. » En effet, dans un communiqué de décembre 2023, à l’issue d’un comité de pilotage sur ce projet, la Ville décriait le tracé choisi par la Métropole, via la rue Loubon, et réclamait « des alternatives permettant de préserver le plus de bâti possible » en évitant la destruction de bâtiments situés sur le tracé. Benoît Payan assure aussi avoir obtenu des réunions tous les trois mois pour faire des points réguliers sur l’avancement des différents projets de transports compris dans le plan Marseille en grand et avoir « une concertation plus soutenue. » « Je vais mettre à profit ce délai pour étudier les projets pour Marseille proposés et découverts aujourd’hui », ajoute l’édile.

La Métropole et la RTM pointées sur le métro et les tramways

Il appelle en outre à une amélioration immédiate des modes de transports déjà existants : « les métros qui ferment à 21h30, les tramways qui ne circulent pas, les bus en retard, ça pénalise les Marseillais et les commerçants qui doivent être indemnisés. » Alors que les relations sont déjà tendues entre Benoît Payan et la présidente de la Métropole sont déjà tendues, arriveront-ils à trouver (enfin) un consensus sur les transports ?

En savoir plus :



> Plus d’infos sur le tramway Belle-de-mai sur le site de la Métropole

> Marseille en grand : des études pour de nouveaux projets transports vont être lancées

> Notre rubrique mobilités