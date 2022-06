Share on Facebook

La Fête des Terrasses revient cette année le 1er juillet pour une 3e édition. Apparue en 2020 après la première vague de la pandémie, elle est devenue un rendez-vous estival incontournable de la région Sud. Festif et populaire, elle permet aux habitants de se retrouver et aux commerçants d’accueillir leur clientèle dans une ambiance conviviale. Selon, Renaud Muselier, le président de la Région, « cette Fête de Terrasses, c’est tout simplement le Sud et son art de vivre. C’est notre identité ! »

Jusqu’à ce soir, les restaurateurs, hôtels et cafetiers peuvent s’inscrire pour recevoir gratuitement un kit fourni par la région, pour décorer leur établissement aux couleurs de l’évènement. Un kit spécial est également prévu pour les communes, pour que toutes les villes puissent être en fête à cette occasion.

Comme nouveauté cette année, deux jeux concours photos : 2 000 € sont à gagner pour l’établissement qui aura la meilleure décoration et le grand public pourra tenter de remporter des expériences 100% du Sud.

