Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Didier Réault. Le président du Parc national des calanques dresse un premier bilan « plutôt favorable » du dispositif de réservation appliqué à Sugiton – l’expérimentation s’est déroulée ce week-end. Mais d’autres calanques sont touchées par un phénomène d’érosion. Didier Réault nous détaille la stratégie du parc dans les mois à venir pour accentuer la protection de la faune et de la flore locales. Plusieurs millions d’euros sont mobilisés afin de préserver ce site d’exception. L’entretien est animé par Yannis Djouder (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

La basket Corail est conçue à partir de bouteilles en plastique (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle du rapport commandé par la Région Sud au groupe régional d’experts pour le climat (Grec Sud), l’émanation locale du Giec. Une étude à 12 000 euros dans laquelle les 350 scientifiques du Grec Sud doivent, dans un contexte climatique tendu, recenser les principaux risques pour notre territoire, et trouver des leviers d’actions. En séance plénière, vendredi 24 juin, l’opposition régionale RN a voté contre cette collaboration scientifique. La Région Sud veut voter en décembre le premier budget vert d’Europe.



En fin d’émission, Rémi Liogier présente une basket éco-conçue. Corail collabore avec des pêcheurs et associations marseillaises – comme Clean my calanques – pour récupérer des bouteilles plastiques en mer. Elles sont ensuite triées puis transformées en copeaux dans le Corail Lab, situé sur le port. Les déchets plastiques obtenus permettent enfin aux artisans mobilisés par Corail (dans un atelier au Portugal) d’assembler les différentes pièces d’une basket responsable. Comptez entre 99 et 115 euros pour une paire mixte – chaque basket contient l’équivalent de huit bouteilles en plastique.

Liens utiles :



> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’

> L’actualité du Geres dans les archives de Gomet’