Il s’agit de la troisième séance du conseil municipal de l’année, la onzième de l’ère Payan. Quels sont les dossiers chauds parmi les 205 rapports soumis au vote ? L’ordre du jour est disponible en fin d’article.

Prévue à l’origine le vendredi 24 juin, la séance du conseil municipal de Marseille aura bien lieu ce mercredi 29 juin – à la veille d’une plénière métropolitaine historique. Le test positif au Covid-19 du maire de Marseille, Benoît Payan, annoncé le 17 juin dans un tweet, a retardé de quelques jours l’échéance. À noter que, suite aux dernières élections législatives, l’hémicycle municipal ne compte plus un, mais bien trois députés. Il s’agit de Lionel Royer-Perreaut (ex-LR – Ensemble), de Gisèle Lelouis (RN) et du président du groupe municipal d’extrême droite, Franck Allisio, qui pourrait bientôt céder sa place marseillaise – il préside également le groupe RN à la Région et ne peut pas cumuler trois mandats. En revanche, Guy Teissier (LR) ne siège plus à l’Assemblée nationale.

Villa Valmer : la mairie acte la résiliation du bail avec le promoteur Pierre Mozziconacci

La Villa Valmer, futur hôtel cinq étoiles situé au cœur du parc homonyme, sur la corniche Kennedy, n’a pas fini de faire parler. La majorité marseillaise soumet au vote, ce mercredi, la résiliation du bail emphytéotique signé en 2018 entre le promoteur Pierre Mozziconacci et la municipalité Gaudin « pour faute du preneur ». Un an en arrière, Benoît Payan lançait la procédure contradictoire après que la SCI Fimo – la société de Pierre Mozziconacci – a détruit sans autorisation les terrasses arrières de la Villa Valmer. « Le fait de ne pas se conformer au permis de construire et de démolir quelque chose sans autorisation est à la fois contraire au respect du patrimoine et au respect de ses obligations », expliquait l’adjointe marseillaise à l’urbanisme, Mathilde Chaboche à Gomet’, le 15 juin 2021. Selon la mairie, trois infractions au total ont été commises par la SCI Fimo, dont plusieurs atteintes aux espaces verts du parc public.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, et son adjointe à l’urbanisme, Mathilde Chaboche (Crédit Clara Cauquil)

Anse des Catalans : la mairie doit approuver le processus de consultation publique

Après avoir présenté mardi 14 juin son projet de réaménagement de la plage des Catalans, imaginé par l’agence d’architecture Yvan Pluskwa, la mairie doit maintenant approuver le processus de consultation publique. Lancé à la mi-juin, le sondage des Marseillais court jusqu’au 9 juillet. Il est toujours possible de participer à la consultation, soit en ligne, ou bien directement sur site. D’ici 2025, pas moins de 11,2 millions d’euros vont être mobilisés pour mener à bien les travaux. Le projet prévoit notamment 1700 m² d’espaces supplémentaires pour le public, avec le déménagement prochain du club de beach-volley des Catalans. La mairie souhaite également une réhabilitation des bâtiments historiques du site – dont la tour du Lazaret.

Ce projet vient compléter la première phase de travaux initiée en 2013 – Catalans (crédit : Yann Pluskwa)

Idem pour la requalification de la place Sébastopol (4e), promesse de campagne du Printemps marseillais, dont le processus de concertation publique va également être adopté ce mercredi. La concertation des habitants concernant l’avenir de cette place historique du centre-ville devrait quant à elle débuter à l’automne 2022.

Grande première dans l’hémicycle pour le groupe écolo 2.0

Le groupe écologiste et citoyen de la majorité marseillaise change de nom et se renforce. Trois transfuges issus du Printemps marseillais rejoignent en effet cette union qu’il faut désormais nommer « groupe écologiste et pluriel-s ». À savoir les élues Zoubida Meguenni, Aïcha Guedjali et Lydia Frentzel. Malgré la promesse d’une présidence tournante, la structure, désormais composée de neuf membres, est toujours présidée par Fabien Perez (EELV), l’adjoint marseillais aux financements européens.

Les six membres fondateur du groupe écologiste et citoyen de la majorité municipale marseillaise (crédit : groupe écologiste et citoyen Twitter)

Document source : l’ordre du jour du conseil municipal de Marseille

Liens utiles :



> Villa Valmer : la Ville entame un procédure pour retirer le bail au promoteur

> Réaménagement de la plage des Catalans : la mairie de Marseille se jette à l’eau