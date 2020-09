Share on Facebook

En cette rentrée de septembre, la rédaction de Gomet’ a interrogé les décideurs du territoire pour connaître leur état d’esprit. Nous les avons rencontrés sur notre plateau installé au Forum des entrepreneurs organisé par l’UPE 13 vendredi 4 septembre à Marseille.

Frédéric Pons, président et fondateur de Hopps Group décrit les changements auxquels son entreprise a dû faire face pendant la période du confinement. Les deux principales activités du groupe Hopps : Colis Privé et Adrexo, n’ont pas eu les mêmes résultats avec une très forte hausse pour Colis Privé qui a recruté 700 livreurs. Le chef d’entreprise s’exprime sur leur nouvelle plateforme en ligne mise en place pendant le confinement et l’augmentation du nombre de clients.

Frédéric Pons évoque également le passage de son groupe au télétravail, une mutation stratégique. Explications au micro de Richard Michel et Mathieu Marais.

