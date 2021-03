C’était une volonté du Printemps Marseillais : rouvrir la digue du large aux Marseillais comme cela avait été fait en 2013 pour l’année de la capitale européenne de la culture. Désormais au pouvoir, la majorité menée par Benoît Payan semble sur le point d’y parvenir. A la suite d’une réunion de travail organisée le 9 mars avec la direction du Grand port maritime de Marseille (GPMM), l’adjoint à la transition écologique, Sebastien Barles, confie à Gomet’ : « Il y a deux ans, ils étaient fermés à cette éventualité mais aujourd’hui, nous sommes tombés d’accord sur l’intérêt de rendre cette digue accessible ».

La partie sud de la Digue du large uniquement concernée

Preuve de la bonne volonté du port, la réouverture de la digue du large est inscrite dans le projet stratégique 2020-2024 qui a été adopté en conseil de surveillance le vendredi 5 mars. Pour autant, pas de précipitation, le port indique seulement « étudier les modalités de réouverture au public de la partie sud de la digue du large ». Ce n’est pas l’ensemble de la digue qui serait concernée mais seulement les 1,3 kilomètre de la partie sud sur un total de 7 kilomètres. « Il y a un enjeu de sécurité et de besoins pour les bateaux d’accoster sur le reste de l’infrastructure explique le port. Je le comprends. On va donc commencer à travailler sur la partie libre », indique Sebastien Barles.

Des balades itinérantes autour de l’histoire de la rade

La Ville de Marseille et le port souhaiterait faire de la digue du large un lieu de découverte de l’histoire de la rade de Marseille. « Ce serait bien d’y organiser des balades itinérantes, pédagogiques avec un guide et des panneaux explicatifs », propose Sebastien Barles. Comme en 2013, l’accès se fera par la mer. Il faudra donc organiser un système de navettes pour emmener les promeneurs. « Ces dernières pourraient partir du Mucem et de l’Anse du Pharo. Nous sommes en discussion avec la RTM et la Métropole », avance Sébastien Barles.



Pour l’instant, pas de calendrier précis avancé. Pour laisser les badauds profiter de la digue, il va tout d’abord falloir procéder à des travaux de mises en sécurité du site. La Ville de Marseille doit financer les travaux en partenariat avec le GPMM et la Métropole. En 2013, le port avait déjà investi trois millions d’euros pour rénover la partie sud. Aujourd’hui, le montant des nouveaux travaux n’est encore estimé. La Région Sud, présidé par Renaud Muselier favorable à l’ouverture au public de la digue, pourrait également apporter son soutien financier.

