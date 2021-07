Afin d’encadrer au mieux la période estivale, la Métropole d’Aix-Marseille Provence, l’Office métropolitain de tourisme et des congrès et la Ville de Marseille prévoit un dispositif renforcé d’accueil et d’information des touristes. Ce dispositif, mis en application à compter de ce lundi 5 juillet pour deux mois, prévoit l’embauche de près de cinquante saisonniers. Ces saisonniers devront a minima parler français et anglais et avoir reçu une formation interne spécifique (visites guidées, entretiens, mises en situation, etc…).

Ils seront répartis sur des points stratégiques de la ville : calanques, plage du littoral, Vieux-Port, Mucem, Cours Julien, Notre-Dame-de-la-Garde, le Vélodrome ou encore la Cité Radieuse. Ils seront par ailleurs encadrés par des équipes plus aguerries, rassure l’Office de Tourisme dans un communiqué, et auront la possibilité d’échanger au sein d’un groupe de messagerie instantanée.

Toujours dans l’objectif d’améliorer l’information des touristes, les acteurs publics prévoient également l’installation d’un bureau situé la gare Saint-Charles au niveau des escalators menant au métro et également ouvert tous les jours de 9h à 18h. Enfin, l’objectif étant de désengorger les lieux surfréquentés, le dispositif prévoit des itinéraires alternatifs à proposer aux touristes (Mazargues, La Treille, etc.).

Avec ce nouveau dispositif pour un tourisme « plus éco-responsable », l’Office de tourisme et la Ville de Marseille se rejoignent enfin. En effet, l’embauche de saisonniers était un souhait émis par l’adjoint au tourisme de la Ville Laurent Lhardit.

