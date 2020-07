A l’occasion de sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée Nationale ce mercredi 15 juillet, le nouveau Premier ministre a évoqué diverses mesures en faveur de l’écologie, notamment « un plan vélo très ambitieux et contractualisé avec les collectivités territoriales». Ce dispositif s’inscrit dans le plan de relance post-covid annoncé par Jean Castex, qui consacrera 20 milliards d’euros à l’environnement. « Investir dans les infrastructures, c’est la vie quotidienne, ces vélos électriques qui vont révolutionner l’usage de ce moyen de locomotion propre et excellent dans la santé dans toutes les villes et villages de France », a-t-il conclu sur ce volet, sans apporter plus de précisions sur la mise en oeuvre concrète de ce plan vélo.

Le reste des 20 milliards d’euros alloués à l’environnement servira « pour la rénovation thermique des bâtiments, pour réduire les émissions des transports et de nos industries, pour produire une alimentation plus locale et durable, pour soutenir les technologies vertes de demain comme les batteries, pour mieux recycler et moins gaspiller », avait précisé plus tôt dans sa déclaration le Premier ministre.

Liens utiles :



> Des portes-vélos à bord des autocars à l’ouest de l’Etang de Berre

> Vélo : le constat d’une difficile acculturation à Marseille