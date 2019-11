Selon l’Insee, l’activité commerciale est à la peine dans les centres-villes des communes de tailles moyennes de la région. L’institut s’intéresse notamment à Arles, Salon-de-Provence et Saint-Rémy-de-Provence pour le département des Bouches- du-Rhône. Sur la période de 2009 à 2015, les effectifs diminuent de 0,7% en moyenne par an dans les centres alors qu’en périphérie, la tendance est inversée avec une croissance de 1,3%. A Arles, par exemple, la baisse annuelle est de près de 2 % en cœur de ville alors que les emplois augmentent de 0,8% sur l’ensemble de la ville. Pour Salon-de-Provence, le phénomène est moins fort. Les effectifs reculent de 0,4% par an en centre-ville et augmentent très légèrement de 0,2 % sur toute la commune.