Share on Facebook

Share on Twitter

Le palmarès régional de l’habitat, réalisé par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal Paca) en partenariat avec l’AR HLM PACA & Corse, l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur, Action Logement et la Caisse des Dépôts, distingue les opérations de logements sociaux exemplaires à l’échelle d’un territoire. L’objectif : changer l’image du logement social. Le palmarès favorise ainsi les projets intégrant des paramètres d’innovation sociale, environnementale et urbaine. L’appel à projets avait été lancé en janvier dernier. Les dix lauréats 2022 viennent d’être dévoilés le 10 novembre dernier.

Le grand prix du jury a été décerné au « Hameau Saint-Antoine », opération menée à Draguignan (83) à destination des personnes fragiles. La candidature a été portée par la Foncière Habitat et Humanisme. Le projet s’est distingué par ses espaces extérieurs et activités partagée qui « créent de la solidarité. »

Deux opérations récompensées dans le 13

Parmi les lauréats également, on retrouve plusieurs opérations menées par Erilia telles que « Le Monticole.» Située à Marseille, au Plan d’Aou (15e), cette opération comprend une médiathèque, un tiers-lieu culinaire ainsi qu’un pôle médical. Le bâtiment est en outre construit en pierre de Beaulieu, « un matériau esthétique et durable. »

A Carnoux-en-Provence, l’opération « Saint-Augustin » d’Unicil figure aussi au palmarès : elle constitue « un bel exemple d’intégration d’un projet dans un tissu urbain composé principalement de maisons individuelles. »

Chaque opération lauréate fera l’objet d’une valorisation au travers d’un reportage photo et de la parution dans une « publication tirée à plus de 1000 exemplaires », peut-on lire dans le règlement du palmarès. Elles feront en outre l’objet d’une exposition qui circulera dans toute la région.

Document source : le palmarès régional de l’habitat 2022

Crédit : Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’azur

Liens utiles :



> Le site de la Dreal Paca

> Mathilde Chaboche : « Il faut remettre du service public dans les quartiers marseillais »

> Logement à Marseille : la Ville maintient sa stratégie du « qualitatif » (Mathilde Chaboche)

> Nos actualités sur le logement à Marseille