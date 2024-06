Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Les Rencontres de la team France export, qui ont eu lieu le 10 juin à Marseille et le 11 juin à Nice, ont rassemblé 350 participants et 57 experts selon les organisateurs, la CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur et Business France. À cette occasion, des conférences plénières, des ateliers techniques et des sessions B to B…