Share on Facebook

Share on Twitter

En 2022, seulement 10% des start-up sont exclusivement fondées et dirigées par des femmes, selon une étude du Boston Consulting Group pour le collectif de femmes entrepreneuses Sista. Un taux encore très faible… Afin d’y remédier, l’opérateur Orange a lancé en 2018 le programme « Femmes entrepreneuses », qui propose un mentorat et accompagnement d’entrepreneuses.

Orange a présenté jeudi 22 février les bénéficiaires de ce programme pour la sixième saison. Sur 41 dossiers présentés dans le Sud-Est lors du lancement de l’appel à projets en novembre 2023, seulement huit ont été retenues, pour l’originalité de leur concept. Durant dix mois, accompagnées d’un mentor au sein d’Orange, elles suivront une formation avec des ateliers en présentiel et à distance, mais elles disposeront aussi d’une visibilité accrue en ayant la possibilité d’être présentes aux côtés d’Orange au salon Vivatech ou Changenow à Paris, ainsi que sur les réseaux sociaux.

La formation à l’échelle locale se combine avec des événements et masterclass au niveau national. En effet, le programme s’étend partout en France et bénéficie, au total, à 100 femmes entrepreneuses pour sa saison 6.

L’entreprise Itjump (Salon) lauréate dans les Bouches-du-Rhône

Les huit entreprises sélectionnées proviennent des quatre coins du territoire Provence-Alpes-Côte d’azur – Corse :

L’entreprise Itjump (13), fondée par Aneli Mladenova et localisée à Salon-de-Provence, propose des cours en ligne faire découvrir l’univers numérique de manière créative et responsable aux jeunes de 7 à 14 ans : codage, programmation, art numérique, mais aussi les bonnes pratiques à adopter sur Internet en matière de santé, d’écologie et de cybersécurité.

La société SL Immersion (83), créée par Celtina Masardo, permet d’apprendre le français par une immersion culturelle, avec un apprentissage immersif, des expériences à 360° grâce à la réalité virtuelle.

Adelina Prokhorova, elle, a imaginé Legapass (06) qui propose de résoudre le problème de la transmission du patrimoine numérique après le décès, en le léguant de manière sécurisée aux héritiers.

Egerine (Saint-Jeannet – 06), fondée par Sarah Tenafer, propose une solution publicitaire collaborative et propose à des annonceurs de la publicité tractée derrière des vélos de particuliers.

La société Tripluch de Maud Tribaudeau (83) a mis au point un outil numérique de revalorisation des déchets organiques en accélérant et facilitant leur tri via un compostage de proximité.

Kelly Boutemeur a pour sa part imaginé Advease, solution dédiée aux professionnels du BTP qui leur permet de piloter facilement leurs chantiers, tout en apportant à leurs clients la visibilité et le suivi dont ils ont besoin.

Avec son entreprise Befeedo, Amandine Hautot développe des solutions pour améliorer la santé en axant son approche sur le concept de “soin par le microbiote.”

Enfin, la dernière lauréate est l’entreprise Hosane, fondée par Flavie Fratoni (Ajaccio) qui propose des produits d’entretien de la maison sains.

Document source : le dossier de presse d’Orange sur le programme Femmes entrepreneuses

En savoir plus :



> Le site d’Orange sur le programme Femmes entrepreneuses

> Nicolas Drouillet : les JO 2024, « un défi et une fierté pour les équipes d’Orange »

> Orange recrute sa nouvelle promotion de femmes entrepreneuses