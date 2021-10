Les bonnes idées de sorties du week-end repérées par Gomet’ sont à retrouver dans cet agenda. Il vous reste 3 jours pour voir le Lobster de Jeff Koons, le Frac Paca inaugure trois nouvelles expositions, le salon Sm’Art fait la part belle à l’art contemporain au Parc Jourdan d’Aix-en-Provence et le Gyptis fait son cinéma pour fêter sa réouverture. Pour aller flâner dehors, alors que le Cours Mirabeau proposera des animations autour du vélo tout au long de la journée, la Corniche sera libérée des voitures de nouveau ce dimanche.

[Derniers jours] Jeff Koons Mucem

Fort d’un franc succès, l’exposition Jeff Koons Mucem se termine lundi 18 octobre. C’est le dernier week-end pour s’offrir une visite dans l’univers pop et coloré de Jeff Koons, artiste internationalement reconnu, et des oeuvres de la collection qu’il a choisi, en correspondance avec son oeuvre.

Liens utiles :

> [La vidéo] Derniers jours pour Jeff Koons au Mucem

> [Expo star] Jeff Koons au Mucem : très pop !

> [La vidéo] Jeff Koons au Mucem : pourquoi il faut y aller



Mucem

1 Esplanade J4

13002 Marseille

[Cinéma] Le Gyptis rouvre ses portes !

Après une longue fermeture, contrainte pour cause de crise sanitaire puis pour travaux de rénovation, le Gyptis rouvre ses portes au public vendredi 15 octobre. C’est dans le cadre du festival Image de ville que la soirée d’ouverture mettra la ville de Marseille à l’honneur. Katharina Bellan, docteure et chercheuse en études cinématographiques et histoire, animera une conférence. Puis, une projection de Stillwater, un film réalisé par Tom McCarthy, tourné à Marseille, avec Matt Damon et Camille Cottin.

Samedi, à partir de 18h, le Gyptis, avec la friche de la Belle de Mai se sont associés à la société de production Shellac pour présenter en avant-première En nous de Régis Sauder. Tranches de vie, regards critiques, rêves et désillusions… Dix ans après le documentaire Nous Princesses de Clèves, En nous met en avant les protagonistes d’alors en leur permettant sur les dix années écoulées.

Dimanche, un ciné-concert du Philamornique de la Roquette sera proposé pour la projection de La croisière du navigator de Donald Crisp et Buster Keaton à 14h30 suivi de Debout les femmes ! réalisé par François Ruffin.

Décrit comme un « road-movie parlementaire », le film sera suivi d’un débat avec les Amis du Monde Diplomatique.

> Le site du Cinéma Le Gyptis

> Plus de détails sur Image de ville



Cinéma Le Gyptis

136 rue Loubon

13003 MARSEILLE

[Balade engagée] La sein Victoire

La Sainte-Victoire sera rebabptisée la Sein Victoire samedi 16 octobre, à l’occasion d’une balade organisée pour Octobre rose. La campagne de communication autour du ruban rose vise à sensibiliser la société autour du dépistage du cancer du sein et favoriser la recherche. À cette occasion, l’Association des praticiens hospitaliers en Gynécologie (Apheg), l’association des Excursionnistes Provençaux et le service le service de Gynécologie-Obstétrique du centre Hospitalier d’Aix-Pertuis propose une randonnée de six kilomètres sur la montagne d’Aix.

Les bénéfices serviront à l’amélioration de la prise en charge en chimiothérapie et en période péri-opératoire. Pour rappel, une femme sur huit est touchée par le cancer du sein. Après la balade, le groupe Roulez Jeunesse vous invitera à un moment de convivialité. Les départs s’effectueront toutes les 20 minutes de 9h à 12h. Le lieu de rendez-vous est fixé à la maison forestière de Saint-Marc Jaumegarde.

Plus de détails :

De 9h à 12h départ toutes les 20 minutes

Marche et course de 6km + 80m

Lieu : Maison forestière – Chemin de France – 13100 Saint Marc Jaumegarde (accès par le chemin des Vérans)



> Pour s’inscrire

[Exposition] Brouhaha, Copain et Friches Rio Tinto au Frac

VIsuels des expositions : Les Friches Rio Tinto, Copain, Brouhaha. Crédit : Frac Paca.

Le Fonds régional d’Art Contemporain (Frac) de Provence-Alpes-Côte d’Azur vous invite pour le vernissage de trois nouvelles expositions vendredi 15 octobre à partir de 18h30. Trois plateaux, trois ambiances.

L’ouvrage tant loué que décrié Ulysse, feuilleton d’abord publié dans le magazine américain The Little Review entre 1918 et 1920, publié en 1934 aux États-Unis se trouve réécrit par Jean-Christophe Norman, qui y consacre son travail artistique depuis une dizaine d’années. L’exposition Brouhaha par Jean-Christophe Norman tire sa source du livre pour former un ensemble de fresques, formé de petits formats, pages de livres, série de livres. Un film, réalisé avec Julien Devaux, revient également sur l’oeuvre de l’artiste consacrée à Ulysse.



Pain traditionnel, pain du paradis, pain tressé, pain industriel, pain rituel… Aliment de base dans de nombreux pays d’un bout à l’autre du globe, le pain raconte aussi le début de l’agriculture. Formes, symboles, couleurs et origines, l’exposition Copain est un hymne scénographique au pain, allant de sa fabrication à sa dégustation. Les artistes Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger se sont associés avec des agriculteurs, des moulins, des réseaux de professionnels, des étudiants en art, la chambre régionale des métiers et de l’artisanat et un artiste-designer pour réaliser cet hymne.

Tous les mercredis et samedis à 14h30 et 17h30, des ateliers de fabrication, dégustation ou découverte de pains sont proposés et animés par des boulangeries de la ville de Marseille.

> Détails et réservations

Enfin, sur le plateau expérimental, les photographies de Lara Almarcegui donnent à voir les sites, terrains en transition que constituent les friches, en marge des villes. Des espaces en transition, en mutations, laissés pour compte mais où la nature prospère « en attendant ». Ce sont les friches des Riaux et de la Caudelette, qui s’étendent jusqu’au massif de la Nerthe près de l’Estaque qui seront retracées dans ce parcours.

Expositions visibles jusqu’au 16 janvier 2022

Frac Paca

20 boulevard de Dunkerque

13002 Marseille



> Plus de détails sur les expositions

[Rencontre] Earthship Sisters à La Ciotat

Les Earthship sisters, collectif de femmes à impact positif sur l’environnement, invite les femmes à embarquer sur leur bateau samedi 16 octobre de 14h à 17h.

Embarquées pour un programme de 12 mois, dont 19 jours passés en mer, ces femmes ont pour objectif de développer l’entrepreneuriat féminin au service de l’environnement. Elles comptent notamment parmi leurs ambitions de fédérer les entrepreneures, impulser un passage à l’action et apporter des solutions concrètes pour la protection du climat et de la biodiversité.

Pour leur passage à La Ciotat, le 16 octobre, le collectif ouvre les portes de son bateau pour échanger, avant une soirée une soirée conviviale en présence des femmes des chantiers navals. « Le chant des cachalots », film qui revient sur la première promotion d’EarthShip sisters, sera projeté à l’emblématique Eden-Théâtre de la Ciotat.

> Plus de détails sur l’escale

> Earthship Sisters : qui sont les prochaines leaders écoresponsables ?

[Art contemporain] Sm’Art Aix le retour !

Artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, designers, galeristes… seront réunis pour le rendez-vous d’art contemporain d’Aix-en-Provence : le Sm’Art Aix. Reporté d’une année pour cause de crise sanitaire, le salon fait son grand retour du 14 au 18 octobre au Parc Jourdan. Invité d’honneur : l’artiste Kokian (interview vidéo ci-dessous).

Notre présentation complète de l’événement

Le détail du programme et les informations pratiques

[Mobilités douces] Marseille : La voie est libre



Pour sa quatrième édition, La voie est libre, l’événement qui laisse place aux mobilités douces pour une journée sur la Corniche, l’accès sera réservé aux vélos, trotinettes, piétons des Catalans jusqu’à l’avenue des Talabots. Au niveau du mémorial des poilus d’Orient près du Vallon des Auffes, la Ville de Marseille installera à cette occasion un cabanon pour accueillir, renseigner le public sur l’avancée du développement de ces mobilités durables. Près de ce cabanon, les personnes à mobilité réduite pourront emprunter des voiturettes électriques avec chauffeur.

Un peu plus loin, le « Duo Bio » composé d’Isabelle Desmero et Mickaël Portalès. Au marégraphe, des voltigeuses et acrobates de Rock en cirque proposeront leurs acrobaties tout au long de la journée.

Le swing fera danser les participants au parking du parc Valmer, tandis que ce sera un duo clarinette / accordéon qui prendra place au parking de la plage du prophète. Un mur d’escalade mobile y sera également accessible. Dans une volonté de la ville de démocratiser ces mobilités, une piste d’éducation routière sera proposée pour s’initier aux différents modes de déplacement.

Enfin, pour bien commencer la journée, une séance de yoga est proposée de 10h à 11h avant une séance de pilates de 11h à 12h sur la plage des Prophètes.



Pour profiter pleinement de la Corniche, 50 places de parking gratuites seront mis à disposition des riverains du samedi 16 octobre 8h au dimanche 17 octobre 20h sur le parking des bains militaires (16 chemin du génie 13007 Marseille).

[Mobilités douces] Aix-en-Provence : Fête du vélo

Le cours Mirabeau d’Aix-en-Provence sera consacré aux deux roues dimanche 17 octobre ! Organisée par la Ville d’Aix-en-Provence en partenariat avec Adava (association qui oeuvre pour le développement du vélo, de la marche et des transports en commun), La Fête du Vélo proposera dès 10h :

Un atelier de réparation et de gravure

Des initiations pour savoir rouler à vélo et un parcours de kart à pédales pour les enfants

Un espace pour s’essayer au monocycle et au BMX

Des démonstrations de saut à BMX

La projection de « Why we cycle ? » à 14h, 15h30 et 17h

Un débat avec Stein Van Oosteren auteur de « Pourquoi pas le vélo ? » et Didier Tronchet « Petit traité de Vélosophie » avant une séance de dédicace.

À 11h30, la maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains, aux côtés du président de l’Adava, Olivier Domenach, prendront la parole pour expliciter la démarche.

Toute la journée, il sera possible d’effectuer des balades en groupes dans la ville pour découvrir les équipement, profiter du parc naturael urbain ou se balader parmi les rues de la vieille ville d’Aix.

Enfin, car la fête se veut conviviale, une batucada rythmera la journée des passants qui auront aussi la possibilité d’aller danser à la guinguette proposée par Aixtraswing en haut du cours mirabeau.

Dimanche 17 octobre

De 10h à 18h sur le Cours Mirabeau

Aix-en-Provence

[Réflexions] La clôture de la semaine de la Pop’ Philosophie

Avec pour thème cette année Les constellations de la connerie, la semaine de la pop philosophie visait à questionner la connerie au moyen d’approches philosophies, sociologiques, historiques, littéraires et politiques de la connerie.

Pour clôturer cette semaine, cinq conférences sont à retrouver aux quatre coins de la ville :

« Les jobs à la con : comment dépasser cette aberration sociale et écologique ? »

Animée par Céline Marty, agrégée de philosophie et auteure de Travailler moins pour vivre mieux suivi d’un échange avec Elsa Novelli, philosophe

Coco Velten

16 Rue Bernard du Bois

13001 Marseille

« L’imbécilité est une chose sérieuse »

Animée par Maurizio Ferraris, philosophe et directeur du Centre interuniversitaire d’ontologie théorique et appliquée de Turin

Centre photographique de Marseille

2 Rue Vincent Leblanc

13002 Marseille

« La préhistoire de la connerie »

Animé par Jean-Paul Demoule, archéologue, ancien président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) et Thibaut Sardier, journaliste à Libération.

Muséum d’histoire naturelle – Palais Longchamp

Rue Espérandieu

13004 Marseille

« La gloire de la bêtise : régression et superficialité dans les arts depuis la fin des années 1980 »

Morgan Labar, directeur de l’École supérieure d’art d’Avignon et enseignant à l’École normale supérieure.

Frac

20 Boulevard de Dunkerque

13002 Marseille

« Consultations philosophiques sur la connerie »

Animée par Sophie Geoffrion, philosophe praticienne, auteure, conférencière.

La Maison Hantée

10 rue Vian

13006 Marseille

> Plus de détails