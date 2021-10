Le parti d’Emmanuel Macron lance sa campagne à Avignon. Samedi 2 octobre, ministres, secrétaires d’État, députés et maires se sont donnés rendez-vous au Campus 2021 de la majorité présidentielle. L’occasion pour chacun d’entre eux de réaffirmer leur soutien au président de la République, de rencontrer les quelques 4500 militants venus les soutenir, et de commencer à construire le programme du candidat Macron. Entre discours et ateliers thématiques, nous avons interpellé cinq membres du gouvernement. Emploi, innovation, agriculture… quelles sont leurs idées pour Marseille et sa région, à six mois des présidentielles ?

Marseille au cœur de l’innovation numérique et de la relance

Au cœur du territoire d’Aix-Marseille, le numérique est en plein essor. « On voit des boîtes super intéressantes à Marseille, et plus largement dans le département des Bouches-du-Rhône », remarque Cédric O, lui qui s’est rendu dans la cité phocéenne en mai dernier. Le secrétaire d’État au Numérique, salue au passage les solutions proposées par Volta Medical, Imcheck therapeutics, Voyage privé ou encore Crosscall. « Elles tirent vers le haut l’innovation dans cette région », commente Cédric O. « Le gouvernement accompagne cet écosystème du numérique qui est en train d’exploser (…) Les jeunes se lancent de plus en plus dans l’entrepreneuriat, et on veut continuer à accompagner ça », affirme le secrétaire d’État. En France, l’aide au développement et à l’innovation (ADI) peut atteindre trois millions d’euros sous la forme d’une subvention à taux zéro.

Pour Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, il est indispensable que le pays tende vers une souveraineté technologique. « Nous devons investir dans un certains nombre de filières technologiques qui vont faire l’indépendance de la France », lance-t-il à notre micro. Il poursuit, « oui, cela demande des investissements, de nouveaux moyens ». Bruno Le Maire a d’ailleurs travaillé sur un plan d’investissement “France2030” à 30 milliards d’euros. Le Chef de l’État en personne en a dévoilé les grandes lignes ce mardi.

La cité phocéenne est évidemment un espace stratégique de ce nouveau programme. « Il existe beaucoup de pôles d’innovation, de pôles d’excellence, Marseille en fait partie, bien entendu », nous confirme le ministre. Les fonds mobilisés par le plan France 2030 alimenteront principalement les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle ou encore du nucléaire. Bruno Le Maire estime à 45 milliards d’euros les retombées de ce programme pour la France.

L’État au chevet des PME de la Région Sud

Emmanuel Macron veut faire la part belle aux petites et moyennes entreprises. « Le Président m’a demandé de préparer un plan à destination des indépendants, pour favoriser la création d’entreprises », nous confirme Alain Griset, secrétaire d’État aux PME. Cet autre programme, il s’agit du captal jeune créateur, présenté en septembre à Marseille par le chef de l’État, et détaillé les semaines suivantes par Thibaut Guilluy, haut commissaire à l’emploi. Aux jeunes, aux femmes, aux classes populaires… « l’entrepreneuriat, c’est possible pour chacun », indique Alain Griset. « Je travaille beaucoup avec Renaud Muselier (ndlr : président de la Région Sud) », indique le secrétaire d’État. Alain Griset recommande aux jeunes de s’informer, notamment auprès de la chambre de commerce (CCIAMP) avant de se lancer dans le grand bain.

La solution Borne pour favoriser l’emploi en région

Pour sa deuxième visite cette année à Marseille, Emmanuel Macron a prévu une séquence sur l’emploi et l’insertion (voir le programme du Président). D’ici la fin de l’année, « chaque demandeur d’emploi de longue durée sera contacté par Pôle Emploi », assure à notre micro Elisabeth Borne, ministre du Travail, chacun disposera d’un accompagnement adapté, d’une formation et d’une mise en situation en entreprise ». Si le département des Bouches-du-Rhône n’échappe pas à cette proposition, l’offre du gouvernement pour relancer l’emploi en région paraît assez maigre. D’après l’Insee, le chômage en Provence-Alpes-Côte d’Azur est toutefois revenu à son taux d’avant-crise sanitaire. Il ne touche plus “que” 9,1% des actifs, contre 8,1% au niveau national, un taux historiquement bas.

L’agriculture urbaine se développe dans les quartiers Nord de Marseille

À l’occasion du campus 2021 de la majorité présidentielle, nous avons pu échanger avec Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture. L’ex-ministre de la Ville défend une « agriculture urbaine », compatible avec le territoire marseillais. « On parlait justement avec Saïd Ahamada (ndlr : député LREM des Bouches-du-Rhône) de la chèvrerie des quartiers Nord », indique Julien Denormandie. La ferme de la Tour des Pins, une des 27 lauréats de l’appel à projets “quartiers fertiles” lancé en décembre 2020 par le gouvernement, produit du fromage bio. Le ministre assure qu’en France, « une centaine de projets » comme la chèvrerie des quartiers Nord ont déjà vu le jour ou sont en cours de déploiement. Parmi eux, le jardin solidaire de la Savine (15e arrondissement de Marseille) initié par Logirem et les Restos du cœur. L’agriculture urbaine, une manière selon Julien Denormandie de s’adresser aux jeunes entrepreneurs et de « remettre un peu de nature en ville ».

Liens utiles :



> [Urgent] Le programme de la nouvelle visite d’Emmanuel Macron à Marseille

> Denormandie : « Opposer agriculture et environnement, c’est un non sens »

> Laurent Lhardit : Macron répond à « des attentes fortes de Marseille »

> Capital jeune créateur : Thibaut Guilluy voit « un potentiel de fou » à Marseille