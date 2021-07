Share on Facebook

La présidente sortante du Département des Bouches-du-Rhône a été réélue sans surprise à la présidence du Département des Bouches-du-Rhône à l’occasion de la première assemblée plénière du conseil fraîchement élu. Sur les 58 membres du conseil, 43 ont voté pour Martine Vassal, elle a donc largement récolté la majorité absolue des voix (fixée à 33) et rempile pour un nouveau mandat de six ans. A la suite de cette élection, le Conseil a procédé au vote des 15 vices présidents qui épauleront Martine Vassal dans la mise en œuvre de sa politique. C’est à la maire de Cassis, Danielle Milon, que revient la charge de première vice-présidente. Au micro de Gomet’, cette dernière explique qu’elle « continuera à exercer dans son champ de compétence, le tourisme, notamment sur la programmation estivale de cet été ».

Sa priorité : « Mettre en œuvre les états généraux de Provence »

La « nouvelle » présidente s’est dite « soulagée de ce résultat » et dit vouloir « se mettre tout de suite au travail ». « Ma priorité sera de mettre en œuvre les états généraux de Provence, comme nous l’avions fait en 2015», a-t-elle ainsi exposé au cours du conférence de presse suivant sa réélection. Avec ces états généraux, elle entend ainsi dresser un état des lieux des différents territoires du département et d’identifier les axes d’actions à mettre en place a-t-elle explicité.

Dans son discours devant le conseil, Martine Vassal a par ailleurs expliqué souhaiter être dans la continuité de son mandat précédent en faveur de la jeunesse, du sport, de la culture et de la lutte contre les discriminations. Elle veut aussi « conjuguer proximité, efficacité et équité ».

La gauche « prête à former une opposition de dialogue et de vigilance »

Face à Martine Vassal se présentait le socialiste Anthony Krehmeier pour la liste d’union de la gauche et des écologistes, élu sur le canton de Marseille-2. S’il n’a pas été élu, n’ayant obtenu que 13 voix, il a félicité au nom de son groupe la présidente et averti que les dix élus qui le composent « ne seraient pas une opposition dogmatique, mais une opposition de dialogue et de vigilance ». « Les urnes ont parlé », se résout pour sa part Yannick Ohanessian (PS), élu sur le canton de Marseille 11 en binôme avec Audrey Garino. « Je félicite Madame Vassal, pour autant nous n’hésiterons pas à pousser sur les questions sociales, de solidarité. Ce n’est pas une question de nombre, c’est une question de volonté politique, que tous les élus de notre groupe ont », poursuit-il.

La présidente du Département, pour sa part, a proposé que les 58 membres du conseil fassent partie de la commission permanente : « Je trouvais que c’était tout à fait logique qu’on puisse être tous ensemble ». Elle réfute par ailleurs avoir des réticences à travailler avec les élus du Département également élus à la Ville de Marseille (dont le maire Benoît Payan et Sophie Camard, sur Marseille-1) : « s’il y a des réticences, c’est de leur côté. Moi, ce qui m’intéresse ce sont les électeurs et le territoire ».

Les membres du nouveau conseil départemental

Le nouveau conseil départemental comporte 58 membres répartis en sept groupes, qui font donc tous partie de la commission permanente. Cliquez sur chaque groupe politique pour découvrir sa composition.

