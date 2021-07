[Concert] Quatuor Tana, Multilatérale, Léo Warynski et quatuor stagiaire à La Friche

L’Art et Research Creation opus 2021 (ARCo), académie de composition binationale dédiée à la musique de création, présente sa deuxième édition. Cette seconde édition se tient jusqu’au 17 juillet au Centre national de création musicale (GMEM), à la Friche de la Belle de Mai, qui accueillera douze compositrices et compositeurs venus du monde entier qui seront encadrés par Eva Reiter, Henry Fourès, Johannes Maria Staud et Yann Robin. Ils présenteront leurs création à la fin de cette édition, avec des concerts prévus vendredi 16 et samedi 17 juillet. Plus que quelques jours pour en profiter !

Fondé en 1972 par un collectif de compositeurs dont Georges Boeuf, Michel Redolfi et Marcel Frémiot, est labellisé Centre National de Création Musicale en 1997, le GMEM s’est vu confié pour mission par le ministère de la Culture d’accompagner la création musicale.

ARCo WORKS I et II

Vendredi 16 et samedi 17 juillet

Friche de la Belle de mai – Petit Plateau

41 rue Jobin 13003 Marseille

Programmation complète à retrouver sur le site du GMEM

[Théâtre] Parc Borély : Des mots, des étoiles

De la littérature au programme ce weekend ! Créé par l’association des Amis du Théâtre Silvain, le festival Des Mots des Etoiles revient au parc Borély. Le pari de ce festival : vous faire découvrir des pièces de théâtre accessibles à tous et de grande qualité. Au programme ce week-end, « La passion suspendue » de Marguerite Duras avec Fanny Ardant le 17 juillet. Le festival se prolonge jusqu’au 20 juillet avec le nouveau spectacle de l’humoriste Gaspard Proust le 19, et se clôture avec « Les écrivains parlent d’argent » avec Fabrice Lucchini. Cette édition 2021 est une nouvelle fois placée sous le parrainage du comédien Francis Huster.

Ouverture des portes à 20h30 et début des représentations vers 21h30 en fonction des conditions naturelles d’ensoleillement. La représentation est précédée d’un cocktail dînatoire.

Billetterie en ligne

Vente sur place de billets en placement libre selon disponibilité (pas de CB)

Des mots des Etoiles

Parc Borély

13008 Marseille

[Exposition] Trouble-fête au Palais de l’Archevêché à Aix

Si vous passez par Aix-en-Provence ce week-end, ce sera peut-être l’occasion de faire un tour du côté de l’exposition Trouble-Fête, au Palais de l’Archevêché. Imaginé par la directrice du Théâtre de La Criée Macha Makeïeff et exposé en 2019 à la maison Jean Vilar d’Avignon, ce « spectacle immobile » nous entraîne dans un univers fantasmagorique, un cabinet des curiosités qui rappelle l’univers de la pièce Lewis versus Alice, également imaginée par Macha Makeïeff.

Toutes les informations pratiques à retrouver sur le site de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence

Trouble fête – Curiosités et choses inquiètes

Du 6 mai au 14 octobre 2021

Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché

Palais de l’Archevêché28 Place Des Martyrs de la Résistance

13100 Aix-en-Provence