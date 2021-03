Share on Facebook

Sabrina Agresti Roubache, productrice et fondatrice de Seconde Vague Production, et élue à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Marseille, est la marraine de la promotion 2021 d’Entrepreneurs dans la ville. Ce dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise est dédié aux jeunes issus des quartiers prioritaires. Le lancement de ce programme, porté depuis sa création par l’association nationale Sport dans la ville, a eu lieu ce mercredi 17 mars à 15h30, à la Coque de Marseille, un lieu dédié à l’innovation numérique.

Pas moins de 22 porteurs de projets marseillais – contre 12 l’année dernière – vont se lancer dans une aventure de deux ans. « Ils ont été sélectionnés sur la base de leur détermination, le potentiel de leur idée et de leur capacité à mener à bien un projet entrepreneurial », explique le communiqué de l’association Sport dans la ville, publié mercredi. « Les profils sont variés et des niveaux d’études très différents sont représentés, précise l’association. La moyenne d’âge de la promotion est de 30 ans, et les jeunes entrepreneurs exercent dans des secteurs d’activité multiples ». Tous ont le même objectif : devenir des entrepreneurs accomplis.

Sabrina Agresti Roubache, marraine entrepreneuse

La mission de Sabrina Agresti Roubache sera de « suivre les jeunes entrepreneurs, de les aider dans le développement et la structuration de leurs projets, et de leur faire découvrir l’écosystème marseillais », indique le communiqué. Elle-même entrepreneuse native de Marseille, Sabrina Agresti Roubache compte bien partager son expérience avec cette nouvelle génération de porteurs de projet. « À travers ses nombreux engagements, elle souhaite aussi favoriser le développement économique de son territoire », renseigne l’association.

