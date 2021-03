Face à la crise économique due à l’épidémie de Covid-19, la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur annonce une nouvelle série de mesures pour aider les jeunes à trouver un emploi. « Nos jeunes doivent faire face à une forte baisse d’offres de stages, d’apprentissages ou d’emplois, notamment des « petits boulots » ou emplois saisonniers qui bénéficient bien souvent aux plus précaires », relève Renaud Muselier dans un communiqué lundi 22 mars. Le président de la Région Sud lance ainsi trois nouveaux dispositifs d’incitation à l’embauche en complément du plan national.

Premier emploi, stage et job étudiant

Le premier baptisé « 500 jeunes en entreprise » est doté d’un million d’euros. Il propose une aide de 2 000 euros aux entreprises qui emploient un jeune de moins de 26 ans sorti du système scolaire ou d’une formation professionnelle en 2020 ou 2021 pour un poste en CDI ou en CDD de plus de six mois et à temps plein. La Région espère toucher 500 entreprises.



Avec « 500 jeunes en stage », elle met en place une aide de 200 euros par mois aux entreprises et associations qui embauchent des jeunes en stage de deux à six mois rémunéré.



Enfin, pour soutenir les jobs étudiants, un dernier dispositif propose des aides de 600 à 1 300 euros aux sociétés employant un étudiant boursier pour un contrat de travail de dix heures par mois minimum. La région mobilise des enveloppes de 500 000 euros chacune pour ces deux initiatives.



« Il est de notre responsabilité de leur apporter des perspectives d’avenir. C’est le sens du message que je porte avec l’ensemble des présidents de Régions : l’urgence pour notre jeunesse. J’appelle donc toutes les entreprises et les acteurs économiques à s’engager à nos côtés pour l’emploi des jeunes », déclare Renaud Muselier. Ces trois nouveaux dispositifs entrent en vigueur au 1er avril prochain et seront votés lors de la prochaine assemblée plénière de la Région le 23 avril.

