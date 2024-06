La Ville de Marseille tenait son tout dernier conseil municipal de l’année scolaire, vendredi 28 juin, dans un contexte particulier, à deux jours du premier tour des élections législatives anticipées. Dans ce contexte, combiné au conseil départemental le même jour et aux vacances qui approchent, la séance a été expédiée en deux heures, dans un hémicycle aux trois-quarts vide et une atmosphère particulièrement las.

Une ambiance radicalement différente des débats qui, la veille, agitaient les élus métropolitains. Il s’agissait également du premier conseil depuis le décès de l’ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, le 20 mai dernier. L’introduction a donc été marquée par plusieurs discours d’hommage, dont celui de Benoît Payan, le maire de la ville, qui a présenté « les hommages unanimes de l’équipe municipale face à la mort et au regard de ce qu’a été sa vie. Il nous appartient évidemment de lui rendre cet hommage et d’avoir une pensée pour lui en ce premier conseil sans lui. » En mémoire de son prédécesseur, l’édile a annoncé renommer le parc du 26e Centenaire Jean-Claude Gaudin.

A son tour, la présidente du groupe d’opposition Une volonté pour Marseille Catherine Pila, dans un discours ému, rappelle le long parcours politique de l’ancien maire de Marseille, « qui a choisi Marseille même si la capitale lui fait les yeux doux en lui proposant des fonctions de prestige jusqu’à être nommé ministre, il est resté fidèle à sa ville. » L’assemblée a ensuite respecté une minute de silence avant d’entamer l’étude de l’ordre du jour.

Hausse d’investissements et baisse de la dette en 2023

Une fois les hommages passés, les élus ont attaqué l’ordre du jour, exceptionnellement restreint à 53 rapports. Après la Métropole la veille, c’était au tour du conseil municipal de voter les comptes de gestion et comptes administratifs de la commune pour l’année 2023. A la tribune, l’adjoint aux finances Joël Canicave défend des comptes « équilibrés », marqués par une hausse de l’investissement à 240 millions d’euros, un taux d’exécution des investissements en hausse (80%) et par une baisse du poids de la dette dans les finances publiques, bien que la capacité de désendettement reste toutefois fixée à six ans.

Après hésitations, l’opposition fait entendre sa voix dans l’hémicycle. A droite, elle reconnaît « les efforts sur la diminution de la dette et le montant le plus élevé d’investissement » mais avec réserves : « le désendettement est le résultat de la hausse de la taxe foncière », affirme ainsi le conseiller municipal Pierre Robin (Une volonté pour Marseille, divers droite), qui pointe aussi la baisse du temps de travail des agents des écoles.

A l’extrême droite, le conseiller municipal Arezki Selloum (candidat du Rassemblement national aux législatives dans la 7e circonscription) pointe du doigt la dette qui, malgré une baisse de 91 millions d’euros en 2023, demeure importante – en 2024, elle plafonne à 200 millions d’euros.

Le dispositif l’Été marseillais renforcé

Le conseil municipal a approuvé la gratuité du dispositif l’Été marseillais, en allouant un budget supplémentaire de trois millions d’euros. Un rapport défendu par l’adjointe au maire de Marseille, Audrey Garino, qui souligne l’importance d’agir « face à la réalité des habitants de la ville ». Elle met en avant la nécessité de soutenir les seniors confrontés à l’isolement et à la précarité croissante, en redéveloppant des services municipaux adaptés pour les protéger et les accompagner. Ainsi que « l’importance de soutenir les plus vulnérables par des mesures d’hébergement d’urgence et d’accompagnement social, face à l’augmentation du coût de la vie et aux défis de la perte d’autonomie ».

Dans le cadre de ce dispositif, la municipalité renforce ainsi « ses initiatives estivales pour rendre l’été plus accessible à tous. » Pour cet été, plusieurs mesures ont été adoptées lors du dernier conseil : « en cas d’épisode de canicule, l’accès aux piscines municipales sera gratuit, tout comme les séances coach bien-être. De plus, du 5 juillet au 1er septembre, les expositions temporaires dans les musées seront gratuites chaque jeudi, avec des nocturnes prévues.» Cette année encore, une scène flottante sera installée face à l’hôtel de Ville, et accueillera diverses manifestations artistiques.

La municipalité prévoit également de maintenir ouverts tous les centres sociaux marseillais pendant l’été avec un dispositif étendu : « en 2021, 10 centres étaient ouverts, en 2022 et 2023, ils étaient au nombre de 19, et cette année, pas moins de 44 centres sociaux resteront ouverts tout l’été, offrant ainsi une gamme variée d’activités aux familles », précise Ahmed Heddadi, adjoint au maire de Marseille.

Villa Valmer, rentrée scolaire et sécurité

Après l’été, il faut penser à la rentrée. Cette année encore, la distribution gratuite d’un kit de fournitures scolaires à chaque élève des écoles maternelles et élémentaires du secteur public concerne désormais tous les élèves du premier degré de la Ville, incluant ceux des établissements privés. Les élus ont également approuvé

Les élus ont ensuite acté l’accord pour le projet concernant la Villa Valmer, conclu avec le promoteur, la SAS Valmer grâce à une médiation juridique. Pendant les échanges sur ce rapport, la brève tentative des élus du Rassemblement national Thibault Charpentier et la députée sortante RN Gisèle Lelouis d’orienter les débats vers les élections législatives a fermement été recadrée par la première adjointe Michele Rubirola. Jusqu’au bout, les élus ont maintenu le cap sur les sujets locaux.

La séance s’est conclue sur la question de la sécurité à Marseille, en particulier dans le centre-ville, avec la proposition de David Galtier, du groupe Une volonté pour Marseille, de créer une mission d’information « pour faire face à la flambée de violence sans précédent depuis quelques années, allant de la petite à la grande délinquance ». Une initiative saluée par le maire de Marseille. Fait exceptionnel, pile deux heures après le début de la séance, l’ordre du jour était épuisé. Les rapports non traités lors de cette séance seront inscrits à l’ordre du jour du prochain conseil municipal, prévu le 20 septembre.

